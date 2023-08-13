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Gündem Türk Hava Kuvvetleri'nden gövde gösterisi
Gündem

Türk Hava Kuvvetleri'nden gövde gösterisi

Yeniakit Publisher
2023-08-13 15:53:00 -

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımdaki videoda, uçakların kalkış yaptığı anlar ile Akdeniz semalarındaki görüntüleri yer aldı.

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