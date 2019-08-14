Türk hackerlerden Komünist ülkeye şok!
Komünizmle yönetilen Laos'un Cumhurbaşkanlığı ofisi sayfası Türk hackerler tarafından hacklendi.14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:33
Resmi adı ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti olan Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un Cumhurbaşkanlığı ofisi internet sayfası hacklendi.
'Komünizm ile mücadeleye devam'
Türk hackerler hackledikleri sayfaya "Hacked By RootAyyıldız 'Turkish Hacker' Komünizm ile mücadeleye devam" notunu düştü.
Türk hackerler tarafından hacklenen Komünist Laos'un ilgili Cumhurbaşkanlığı sayfasına uzun süredir erişim sağlanamıyor.
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