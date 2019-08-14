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Türk hackerlerden Komünist ülkeye şok!

Komünizmle yönetilen Laos'un Cumhurbaşkanlığı ofisi sayfası Türk hackerler tarafından hacklendi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:33
Türk hackerlerden Komünist ülkeye şok!

Resmi adı ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti olan Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un Cumhurbaşkanlığı ofisi internet sayfası hacklendi.

'Komünizm ile mücadeleye devam'

Türk hackerler hackledikleri sayfaya "Hacked By RootAyyıldız 'Turkish Hacker' Komünizm ile mücadeleye devam" notunu düştü.

Türk hackerler tarafından hacklenen Komünist Laos'un ilgili Cumhurbaşkanlığı sayfasına uzun süredir erişim sağlanamıyor.

 

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:33
  1. Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti
  2. Laos
  3. komünist

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  • Zikr.Zikr.44 dk önce
    Kommunist ölkalari war idi, kandinizi dünyada garaklisanirdiniz. Kommunist ölkalari dagildi, šimdi yerniz malim deyil. Imperialistlara Artikel garak deyilsinz. Hala da akillanmadiniz

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