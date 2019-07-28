Türk hackerlar Atina ve Chicago havaalanlarını vurdu!
Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim, Yunanistan'ın Atina havaalanı ile ABD'nin Chicago Havaalanı'nın resmi sitelerini erişime kapattı.28 Temmuz 2019 Pazar 20:28
yeniakit.com.tr
ABD' ve Yunanistan'ın düşmanca politikalarına tepki gösteren Aslan Neferler Tim, Atina ve Chicago'nun resmi sitelerini erişime kapattı.
Türk hackerlar sosyal medyadan sözkonusu siteleri erişime kapattıklarını duyurarak, Türkiye'ye karşı olan ülkelerin sitelerine siber operasyon yapmaya devam edeceklerini bildirdi.
İşte saatlerdir kapalı olan o havaalanlarının ekran görüntüleri:
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