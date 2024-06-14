Türk hacıları Arafat’a 655 otobüsle taşınacak

Medine'deki hacı adaylarının tamamı Arafat ziyareti için Mekke'ye taşındı. Bugün öğleden sonra Mekke'nin 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat'a başlayacak yolculuk için özel bir operasyon hazırlığında bulunan Başkanlık, bu kapsamda 655 otobüs ile hizmet verecek. 84 bin 942 hacı adayı, otobüslerin gerçekleştireceği üç seferle bölgeye taşınacak. Bunun yanı sıra hava sıcaklığının 45 dereceye yaklaştığı kentte hacı adaylarını Arafat’ta ağırlamak için sanayi tipi klimalarla soğutulan irili ufaklı 500 civarında çadır kuruldu. Diğer senelerden farklı olarak sünger yatakların yerini katlanabilir yatakların aldığı çadırların dışı da ilk defa özel yalıtımla kaplanarak sıcaktan korunma sağlanacak.

Arafat'ta geceyi dua ve ibadetle geçirecek hacı adayları için ekipler tarafından irşat programı yapılacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin de yer alacağı program, merkezi ses sistemiyle çadırlara ulaştırılacak.