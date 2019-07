Türk gıda ürünlerinin tüketimi ABD’li sosyal medya fenomenleri ile artacak

Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) 2 milyar dolar ihracat hedefleyen Türk gıda sektörü, Türk kahvesini tanıtım elçisi yaptı. Türkiye Tanıtım Grubu ise, takipçi sayısı fazla olan tanınmış ABD’li sosyal medya fenomenleri “Influencer”lar ile işbirliği yaparak, Türk gıda ürünlerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

23-25 Haziran tarihleri arasında Summer Fancy Food Show New York kapsamında New York’ta yaşayan başarılı üç sosyal medya içerik üreticisi @eatingnyc, @nyc ve @noleftovers, ’Turkish Tastes’ teması altında Türk ürünlerini keşfettikleri bir yolculuğa çıktı. Etkinlik kapsamında fuara katılıp organik zeytinyağı, bulgur, kuru meyve, kabuklu yemiş ve çikolata gibi ürünleri birinci elden deneyen Influencer’lar, New York’ta bulunan iki ayrı Türk restoranında ağırlanarak Türk mutfağı hakkındaki fikirlerini de takipçi kitleleriyle paylaştı. Toplam üç gün süren kampanya, hem Amerika pazarında Türk ürünlerine karşı olan ilginin artırılmasına hem de dijital kanaat önderleri sayesinde Türk ürünlerine dair algının pekiştirilmesine oldukça güçlü bir katkı sağladı. Türkiye milli katılım organizasyonunu Ege İhracatçı Birliklerinin yaptığı New York Summer 2019 Fancy Food Show Fuarı’nda Türkiye markası standında Au Mas Turque şefi Özlem Oğuzcan Cranston tarafından pişirim ve tadım etkinliği gerçekleştirildi. Cranston, günde üç seans halinde en önemli gıda ihraç ürünlerimizi içeren menülerin tadımlarını gerçekleştirirken, sunumu yapılan yemek tarifleri küçük bilgi kartlarında ziyaretçilere dağıtıldı. Amerikalılar, Türk lezzetlerine hayran kaldı.

Türk kahvesi tadım standına büyük ilgi

Türkiye standının karşısında özel olarak tasarlanan Türk kahvesi tadım alanı da fuar ziyaretçilerinin büyük ilgisini gördü. Stantta fuar süresince ziyaretçilere Türk kahvesinin yanı sıra, Türk lokumu ve çikolata ikram edildi.

ABD’nin en büyük gıda fuarı olan ve bu yıl 65.’si düzenlenen New York Summer International Fancy Food Show (Summer 2019 Fancy Food Show) Fuarı’na katılan Türk gıda ihracatçısı 46 firma yeni ticari bağlantılarla yurda döndü. Dünya genelinde internet kullanımının artması ile birlikte dijital kanalların geleneksel fuarların gücünü azalttığını gözlemlediklerini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, fuarlara katılmaya devam ettiklerini ancak dijital kanalları da etkin bir şekilde kullandıklarını kaydetti.

2023 hedefi 2 milyar dolar

New York Summer International Fancy Food Show Fuarı’na 20 yıldır katıldığının altını çizen Celep, “Ürün pazarlamada yöntemler çeşitleniyor. Fuarlara katılım yanında, sosyal medyada büyük takipçi sayılarına ulaşan ’influencer’lar ile Türk gıdalarının tanıtımını yaptık. ABD’ye 2018 yılında 930 milyon dolara ulaşan ihracatımızı 2019 yılında 1 milyar doların üzerine taşımak istiyoruz. 2023 yılı hedefimiz ise 2 milyar dolara ulaşmak. Yıllık 155 milyar dolar gıda ürünleri ithal eden bir pazarda son derece gerçekçi hedeflerimize ulaşmak için her türlü tanıtım yöntemini kullanacağız” diye konuştu.

"ABD gıda pazarı önemli"

Türkiye’nin ABD Başkanı Donald Trump’un talimatıyla gelişmiş ülke statüsüne alınması ile avantajlı konumunu kaybettiğine değinen Celep, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD gıda pazarı bizler için çok önemli. ABD gıda pazarı ithalata bağımlı olduğu için bu pazara yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 6 gıda birliğimizin ortaklığında yürüteceğimiz Turquality Projesi, Ticaret Bakanlığımızın onayından geçti. Katma değerli gıda ürünleriyle ABD pazarındaki konumumuzu güçlendirecek adımları atacağız.”

Yeni ürünler sergilendi

Summer Fancy Food Show Fuarı çoğunlukla ABD’nin doğu yakasındaki alıcılara hitap ederken, fuarda 180 binin üzerinde ürün sergileniyor. Dünya genelinden yaklaşık 2 bin 600 gıda imalatçısı, ithalatçısı ve distribütörünün stant açarak katıldığı, her yıl yaklaşık 35 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin ziyaret ettiği ve bünyesinde pek çok eğitim programının düzenlendiği fuar, dünyadaki değişime de ayak uyduruyor. Summer Fancy Food Show Fuarı’nda önem kazanan konular sağlıklı gıdalar, startup projeleri, gelecekteki gıda ürünleri olurken, startup firmaları ve inkübatörler için bu yıl fuar alanında ayrı bir sergi alanı tahsis edildi. Burada vegan gıdalar, organik gıda ürünleri, yoğurt çeşitleri, granolalar gibi yeni ürünler sergilendi. New York Başkonsolosu Alper Aktaş ve Ticaret Ataşeleri Özgür Çelikel, İskender Balcı da fuara katılım sağlayan 39 firmayı tek tek ziyaret ederek, Türk katılımcıların pazarla ilgili sorularını yanıtladı.

Summer Fancy Food Fuarı öncesi ve sırasında dağıtımı yapılan fuar resmi kataloğunda ve gurme gıda ürünleri konusundaki ABD’nin önemli ihtisas dergilerinden Specialty Food dergisi fuar sayısında tam sayfa Türkiye ilanı, fuar süresince günlük olarak yayınlanan Fancy Food Show Daily’de de Türkiye reklamlarına yer verildi. Ayrıca fuarın resmi web sitesinde katılımcı firmaların iletişim bilgilerine ulaşılmasını sağlayan interaktif reklamlar kullanıldı.

Food Truck (ikram aracı) aktivitesi

Ayrıca Temmuz ayı içerisinde Türkiye Tanıtım Grubu koordinatörlüğünde Turkey Discover the Potential-Potansiyelini Keşfet logolu ikram aracıyla New York sokaklarında Türk gıda ürünlerinin tadımının yaptırılacağı tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.