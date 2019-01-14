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Türk gıda devi Şeker Piliç'in sahipleri FETÖ'den gözaltında

2015 yılında iflasını veren Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden Şeker Piliç'in sahipleri, polis tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü FETÖ ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:22
Türk gıda devi Şeker Piliç'in sahipleri FETÖ'den gözaltında

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2015'te iflasını açıklayan Şeker Piliç'in sahipleri ile bir ecza deposunun sahibinin de olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı derneklere üyeliklerinin bulunduğu, örgüte maddi destek sağladıkları ve örgüt üyeleriyle telefon irtibatlarının olduğu tespit edilen iflas halindeki Şeker Piliç'in sahiplerinden O.B. ile oğlu K.B. ve bir ecza deposu sahibi A.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 3 zanlının ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden Şeker Piliç'in 2015 yılındaki iflasının ardından fabrikası, eklentileri ve taşınmazları satışa çıkarılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:22
  1. Balıkesir
  2. şeker piliç
  3. Şeker Piliç'in sahipleri
  4. FETÖ operasyonu
  5. Gözaltı

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