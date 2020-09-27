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Gündem Türk gazeteciler, Ermenistan saldırısında ölümden döndü! İşte o anlar
Gündem

Türk gazeteciler, Ermenistan saldırısında ölümden döndü! İşte o anlar

Azerbaycan'a saldıran Ermenistan güçleri, sivil yerleşim yerlerinin yanında basın mensuplarının bulunduğu alanı da hedef aldı. Anadolu Ajansı muhabirlerinin yakınına, Ermenistan askerleri tarafından atılan havan mermisi düştü.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:16:00 - 2020-09-27 11:17:19

Ermenistan, bugün sabah saatlerinde Azerbaycan’a ait sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi. Saat 06.00 sularında gerçekleştirilen saldırıya, Azerbaycan ordusu da karşılık verdi. Azerbaycan askerleri, insansız hava araçlarının desteğiyle karadan operasyon başlattı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’a ait çok sayıda askeri aracı imha ettiklerini açıkladı.

Yaşanan gerilim, basın mensuplarını da etkiledi. Alenen savaş suçu işleyen Ermenistan askerleri, bölgedeki gazetecileri de hedef aldı. Azerbaycan – Ermenistan sınırında görev yapan Anadolu Ajansı muhabirleri, Ermenistan askerlerinin ateşlediği havan mermilerinin hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Gazetecilerin kameralarına yansıyan görüntülerde, havan mermilerinin yakın yerlere düşmesi sonrası basın mensuplarının hızla araçlarına bindiği ve bölgeden ayrılmaya çalıştığı görüldü.

Aynı zamanda bölgede görev yapan TRT muhabirlerinin de hava mermilerinin hedefi olmaktan son anda kurtulduğu belirtildi.

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Yorumlar

Ulvi

Peki Azeri ordusu ne yapıyor kardeşim.Herifler saldırıp duruyor.Senin elinede Karabağı geri almak için müthiş bir fırsat veriyorlar.Hala ne duruyorsun.Baştan bu kadar iş geçtikden sonra hala silahlı kuvvetlerini yeterince güçlendirmedinmi?
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İdo1

Burada birazda Azeri ordusunu eleştirmek lazım bunların elleri armutmu topluyor yoksa orada korkuluklarmı bunlar her zaman aynı ermeni ler saldırdı bizimkiler suspus bu kadarmı dünyayı seviyor bu askerler ben şahsen rencide oluyorum
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