Türk futbolunun köklü takımına büyük darbe! Doğal gaz sayacını söktüler
Ekonomik olarak zor dönemlerden geçen Tetiş Yapı Elazığspor'un maçlarını oynadığı Atatürk Stadyumu'nun doğal gaz sayacı söküldü.27 Kasım 2018 Salı 17:18
1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor'da sıkıntı bitmiyor. Maddi anlamda yaşanan problemlerin yanı sıra manevi anlamda da oldukça yıpranan bordo-beyazlı ekibe, son şok Elazığ Atatürk Stadyumundan geldi.
Ödenmeyen borç nedeniyle kesik olan Elazığ Atatürk Stadyumu doğal gazı, yüklenici firma yetkililerince geçtiğimiz aylarda kesilmişti. Gün içerisinde Elazığ Atatürk Stadyumu'na giden yetkililerin, doğal gaz sayacını da yerinden söküp götürdüğü öğrenildi. Yüklenici firma yetkilileri tarafından "bakım-onarım" yapılacağı gerekçe gösterildiği bildirildi.
YORUM YAZ