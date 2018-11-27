Türk futbolunun köklü takımına büyük darbe! Doğal gaz sayacını söktüler

1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor'da sıkıntı bitmiyor. Maddi anlamda yaşanan problemlerin yanı sıra manevi anlamda da oldukça yıpranan bordo-beyazlı ekibe, son şok Elazığ Atatürk Stadyumundan geldi.

Ödenmeyen borç nedeniyle kesik olan Elazığ Atatürk Stadyumu doğal gazı, yüklenici firma yetkililerince geçtiğimiz aylarda kesilmişti. Gün içerisinde Elazığ Atatürk Stadyumu'na giden yetkililerin, doğal gaz sayacını da yerinden söküp götürdüğü öğrenildi. Yüklenici firma yetkilileri tarafından "bakım-onarım" yapılacağı gerekçe gösterildiği bildirildi.