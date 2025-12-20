  • İSTANBUL
Türk futbolu yasta! Genç yetenek hayata tutunamadı, o saldırıdan acı haber geldi.

Kocaeli’de kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Sultanbeyli Belediyespor’un başarılı kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi’den acı haber geldi. Günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 27 yaşındaki futbolcu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Henüz kariyerinin baharında hayata gözlerini yuman genç yıldızın vefatı, ailesini ve spor camiasını gözyaşlarına boğdu. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, spor dünyasından taziye mesajları yağdı.

Olay, 17 Aralık'ta İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Uğurcan Bekçi, Emre Kaan Bölek (27) ve İbrahim Aracı (31) ile bir grup arasında iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Sultanbeyli Belediyespor'da forma giyen Uğurcan Bekçi ile Bölek ve Aracı tabancayla yaralandı.

 

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tartışma sırasında tabancayla ateş açanların Ertuğrul Serin ve Furkan Karaaslan olduğu tespit edildi.

 

Yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler, suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanırken, üzerinden 21 tabanca fişeği çıkan A.C.G. de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ertuğrul Serin ve Furkan Karaaslan sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. A.C.G. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

 

KURTARILAMADI

Kasığından yaralanan Uğurcan Bekçi, tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

