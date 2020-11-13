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Aktüel Türk fotoğrafçılar Kızıldeniz'in su altı güzelliklerini yansıttı
Aktüel

Türk fotoğrafçılar Kızıldeniz'in su altı güzelliklerini yansıttı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 10:59:24 -
Türk fotoğrafçılar Kızıldeniz'in su altı güzelliklerini yansıttı

ANTALYA (AA) - Mısır'da düzenlenen fotoğrafçılık yarışmasında, Türk fotoğrafçılar Kızıldeniz'in su altı güzelliklerini görüntüledi.

Antalya'da özel bir seyahat firması tarafından düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması kapsamında, Türkiye'den 6 fotoğrafçı, 25 Ekim-1 Kasım'da Kızıldeniz'deki Brothers Adaları, Daedalus feneri ve Elphinstone resifinde dalış yaptı.

Kızıldeniz'in su altı güzelliklerini görüntüleyen yarışmacılar; Ateş Evirgen, Savaş Karakaş, Sibel Göloğlu, Tunç Emre Karakoyunlu, Hakan Başar, Ali Alp Baranok ve Murat Kaptan'dan oluşan jüri üyelerinden puan topladı.

Organizasyonun aynı zamanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesiyle Türk Bayrağı Kızıldeniz'de dalgalandırıldı.

Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucu geniş açı kategorisinde Berna Şensarı, macro kategorisinde Çiğdem Durhan ve tema longimanus kategorisinde ise Emre Özyurt birinciliği aldı.

Portfolyo puanlarına göre derece sıralamasında ise Berna Şensarı ilk sırayı alırken onu Emre Özyurt ve Çiğdem Durhan takip etti. Seyahat firması sahibi Hülya Doğan, bundan böyle her sene farklı destinasyonlarda yarışmanın yapılacağını kaydetti.

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