Türk firmaları, 2020'de 226 ülke ve bölgeye ihracat yaptı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, aralık ayında ihracatçıların Türkiye'nin bayrağını 209 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını ifade ederek, "Yılın tümünde ise ihracat ailesi, 226 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi." dedi.

Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla düzenlenen 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, aralık ayında çelik sektörünün Belçika'ya ihracatını yüzde 269 artışla 57 milyon dolara, ABD'ye ihracatını da yüzde 162 artışla 76 milyon dolara çıkardığını bildirdi.

Kimyevi maddeler sektörünün geçen ay Hollanda'ya ihracatını yüzde 121 artışla 76 milyon dolara, Belçika'ya ihracatını ise yüzde 109 artırarak 59 milyon dolara yükselttiğini aktaran Gülle, elektrik-elektronik sektörünün İtalya'ya ihracatını yüzde 102 artışla 57 milyon dolara, Almanya'ya ihracatını da yüzde 49 artışla 120 milyon dolara çıkardığını kaydetti.



Gülle, "2020 yılı genelinde ise gemi ve yat sektörümüz, Rusya'ya ihracatını 11 katına çıkararak 140 milyon dolara, Marshall Adaları'na ihracatını ise 3 katına çıkararak 238 milyon dolara, çelik sektörümüz Hong Kong'a ihracatını yüzde 169 artırarak 273 milyon dolara, Peru'ya ihracatını yüzde 92 artırarak 129 milyon dolara, hububat sektörü ihracatını Venezuela'ya yüzde 86 artışla 195 milyon dolara, Cibuti'ye yüzde 80 artışla 214 milyon dolara çıkardı." ifadelerini kullandı.

Aralık ayında ihracatçıların Türkiye'nin bayrağını 209 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını ifade eden Gülle, "Yılın tümünde ise ihracat ailesi, 226 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi." dedi.

Gülle, 2020 yılında ilk 10 ülkenin ihracattaki payının yüzde 48,9 olduğunu, ilk 20 ülkede bu payın yüzde 66,2 olarak gerçekleştiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Aralık ayında ihracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülke 1 milyar 572 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 111 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 84 milyon dolarla ABD, 976 milyon dolarla Irak, 849 milyon dolarla İtalya, 810 milyon dolarla Fransa, 643 milyon dolarla İspanya, 511 milyon dolarla Hollanda, 504 milyon dolarla İsrail, 472 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Aralık ayında en çok ihracat gerçekleştirilen 20 ülkenin 18'ine ihracatımız arttı."





- 39 ülkeye ihracat 1 milyar doları aştı





İsmail Gülle, geçen yıl ise ilk 10 ülkenin 15 milyar 977 milyon dolarla Almanya, 11 milyar 242 milyon dolarla Birleşik Krallık, 10 milyar 186 milyon dolarla ABD, 9 milyar 136 milyon dolarla Irak, 8 milyar 78 milyon dolarla İtalya, 7 milyar 194 milyon dolarla Fransa, 6 milyar 688 milyon dolarla İspanya, 5 milyar 191 milyon dolarla Hollanda, 4 milyar 703 milyon dolarla İsrail ve 4 milyar 495 milyon dolarla Rusya olduğunu bildirdi.

2020'nin tamamında en çok ihracat gerçekleştirilen 20 ülkeden 7'sine ihracatın arttığını belirten Gülle, 39 ülkeye olan ihracatın 1 milyar doları aştığını aktardı.

Gülle, devamla şunları kaydetti.

"Aralık ayında ülke gruplarına göre ihracatta ise en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'ne (AB-27) ihracatımız yüzde 21,5 artışla 7,2 milyar dolarlık hacme ulaşarak yüzde 40 pay aldı. Aralık ayında 19 AB ülkesine ihracatımız arttı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri toplamında Avrupa kıtasının aralık ayı ihracatımızdaki payı ise yüzde 54,5 oldu. 2020 yılının tamamında ise AB'ye ihracatımız 70 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2020'de 8 AB ülkesine ihracatımız artış gösterdi. AB'nin ihracatımızdaki payı yüzde 41,3 olurken, Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı yüzde 55,7 oldu. 2020 yılında diğer ülke gruplarında ise yakın ve Orta Doğu ülkelerine 31,3 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 15,2 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine 12,8 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya ise 11,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi."





- "En dikkati çekici artış Kastamonu'da"





TİM Başkanı Gülle, geçen ay 57 ilin ihracatının arttığını, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 ilin sırasıyla 6 milyar 609 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 420 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 314 milyon dolarla Bursa, 938 milyon dolarla İzmir, 886 milyon dolarla Gaziantep, 796 milyon dolarla Ankara, 573 milyon dolarla Sakarya, 478 milyon dolarla Manisa, 331 milyon dolarla Denizli ve 270 milyon dolarla Hatay olduğunu bildirdi.



Gülle, "En dikkati çekici artışlar ise yüzde 254 artışla 36 milyon dolara ulaşan Kastamonu, yüzde 128 artışla 129 milyon dolar ihracat yapan Yalova, yüzde 83 artışla 29 milyon dolarlık ihracata imza atan Burdur'da oldu. Kastamonu'da madencilik sektörü ihracatını 57 katına çıkararak 14,4 milyon dolarlık ihracat yaptı. Kayseri'de hazır giyim sektörü ihracatını 18 katına çıkararak 13,4 milyon dolara, Şırnak'ta yaş meyve sebze sektörü ihracatını yüzde 300 artırarak 26,1 milyon dolara yükseltti. " diye konuştu.

Gülle, 2020'nin tamamında ise en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 ilin sırasıyla 66 milyar 677 milyon dolarla İstanbul, 12 milyar 881 milyon dolarla Bursa, 12 milyar 271 milyon dolarla Kocaeli, 9 milyar 535 milyon dolarla İzmir, 7 milyar 932 milyon dolarla Gaziantep, 7 milyar 766 milyon dolarla Ankara, 4 milyar 460 milyon dolarla Sakarya, 4 milyar 180 milyon dolarla Manisa, 3 milyar 191 milyon dolarla Denizli ve 2 milyar 434 milyon dolarla Hatay olduğunu aktardı.



17 ilin tarihlerinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştığını, 16 ilin ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiğini kaydeden Gülle, "En dikkati çekici artışlar ise yüzde 211 artışla 300 milyon dolara ulaşan Kastamonu, yüzde 60 artışla 106 milyon dolarlık ihracata imza atan Adıyaman, yüzde 37 artışla 634 milyon dolar ihracat yapan Şırnak'ta oldu. Geçen yıl Mardin'de makine sektörü ihracatını yüzde 536 artırarak 135 milyon dolara, Şırnak'ta yaş meyve sebze sektörü ihracatını yüzde 174 artırarak 151 milyon dolara, Ankara'da hazır giyim sektörü ihracatını yüzde 146 artırarak 159 milyon dolara çıkardı." dedi.





- Kovid-19 ürünleri ihracatı hız kesmedi





İsmail Gülle, Kovid-19 ürünleri ihracatının aralıkta da hız kesmediğini, geçen ay 2019'un aynı dönemine göre maske ve önlük ihracatının yüzde 610 artışla 44,3 milyon dolara, solunum cihazları ihracatının yüzde 395 artışla 3,4 milyon dolara, tanı kitleri ihracatının yüzde 162 artışla 13,3 milyon dolara, dezenfektan ihracatının da yüzde 78 artışla 32,9 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Aralıkta toplam Kovid-19 ürünleri ihracatının yüzde 208 artışla 94 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Gülle, 2020 yılının tamamında ise 2019 yılına göre solunum cihazları ihracatının yüzde 1.093 artışla 103,4 milyon dolara, maske ve önlük ihracatının yüzde 508 artışla 442,8 milyon dolara, tanı kitleri ihracatının yüzde 169 artışla 117,8 milyon dolara, dezenfektan ihracatının da yüzde 126 artışla 521,5 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.



Gülle, geçen yıl toplam Kovid-19 ürünleri ihracatının yüzde 233 artışla 1,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.





- Miktar bazında da artış devam etti





TİM Başkanı Gülle, miktar bazında ihracatın aralıkta yüzde 34,6 artarak 16,4 milyon ton olarak gerçekleştiğini, 2020 yılında ise yüzde 6,1 artarak 155 milyon tona yükseldiğini kaydetti.

Son dönemde avro/dolar paritesindeki artışın ihracata pozitif yansıdığını ifade eden Gülle, şunları kaydetti:

"Aralık ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 689 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın tümünde ise paritedeki yükselişin pozitif etkisi 1,64 milyar dolar oldu.



Aralık ayında Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 177 ülkeye toplam 5 milyar 592 milyon TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 7 bin 391 firmamız, ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti. 2020 yılının tümünde ise 205 ülkeye toplam 53 milyar 971 milyon TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 21 bin 613 firmamız, ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti."

(Devam edecek)