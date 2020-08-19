Türk Felsefe Derneği’nden YÖK'e ziyaret

ANKARA (AA) - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk Felsefe Derneği Başkanı Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Korlaelçi ve beraberindeki heyetin YÖK'ü ziyaret ettiğini belirterek, faydalı bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

Üniversitelerdeki felsefe eğitiminin desteklenmesi ve tercih edilmesinin teşvik edilerek güçlendirilmesi amacıyla "YÖK Destek Bursları" kapsamına felsefe lisans programlarını da dahil ettiklerini anımsatan Saraç, "Bu yaklaşımımızın felsefe programına yönelik önemli bir farkındalık oluşturmasını bekliyoruz. Felsefe bölümlerini süreç içerisinde başkaca tedbirlerle de güçlendirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.