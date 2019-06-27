Türk F-16'sından Fatih'e selam, Yunan'a ince mesaj
Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarını yürüten Fatih Sondaj Gemisi'ne alçak uçuş yapan Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı tarafından selam verildi.27 Haziran 2019 Perşembe 13:32
Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, Doğu Akdeniz'de faaliyette bulunan Fatih Sondaj Gemisi ile ona refakat eden TCG Barbaros Fırkateyni'ni, alçak uçuşla selamladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, bir F-16 savaş uçağının Doğu Akdeniz’deki Fatih sondaj gemisi ve ona refakat eden TCG Barbaros Fırkateyni'ni selamladığı belirtildi.
Açıklamada, selamlamaya ilişkin video da paylaşıldı. Videoda, F-16'nın Barbaros Fırkateyni'ni yakın mesafeden selamlayarak, yükseldiği görülüyor.
Rumlara ince mesaj
F-16 uçağı, yaptığı selamlama ile Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları üzerinden Türkiye'ye tehditler savuran Rum tarafına da "Yakın takipteyiz" mesajı olarak yorumlandı.
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