Türk Eximbank’tan yeni uluslararası iş birliği anlaşması

Bakan Pekcan, “Türk Eximbank, Danimarka’nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit ile reasürans iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla Türk ve Danimarkalı firmaların üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projeler kapsamında kendi ülkelerinden yapacakları mal ve hizmet ihracatına Türk Eximbank ve EKF tarafından birlikte finansman desteği sağlanacak” ifadesini kullandı.

İhracat kredi kuruluşları tarafından sıklıkla benimsenen bir risk paylaşım modeli olan reasürans mekanizmasıyla işlem bazında belirlenecek lider ihracat destek kuruluşunun şemsiyesi altında tek dokümantasyon ve finansman koşulları ile daha hızlı ve etkin hizmet verilmesinin hedeflendiğini belirten Pekcan, “Türk Eximbank’ın İsveç, Avusturya, Macaristan ve Hollanda’nın resmi ihracat destek kuruluşlarıyla da benzer anlaşmalar imzalanması yolunda son dönemde önemli aşama kaydedildi. Bankamız, yurt dışındaki muhataplarıyla gerçekleştirdiği bu ve benzer stratejik ortaklıklarla Türk firmalarının uygun maliyetlerle finansman kaynaklarına erişimlerini artırarak daha rekabetçi olmalarına katkı sağlamaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.