Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “Bin yıldır buradayız, binlerce yıl daha burada kalacağız”

Türk Eğitim Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Genel Başkanı Talip Geylan, "Ağustos ayı zaferler ayıdır, milli övünç kaynağımızdır. ’Bin yıldır buradayız, daha binlerce yıl daha burada kalacağız’ haykırışımızın mührü olan 30 Ağustos zaferi gibi’’ dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolasıyla yaptığı açıklamada, “30 Ağustos 1922 Sultan Alparslan’ın ‘Size öyle bir vatan aldım ki, ebediyen sizin olacaktır’ vasiyetine canıyla sahip çıkan serdengeçtilerin tarihin dilinden düşmeyecek destanı yazdığı tarihtir. Türk milleti 30 Ağustos Zaferi ile tarihe öyle bir destan bırakmıştır ki; var olmanın özgür olmaktan, şerefle yaşamanın bağımsız kalmaktan geçtiğini; özgürlük ve bağımsızlık için de ‘Canı, cananı, bütün varımı alsında hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda’ inancıyla yaşamak gerektiğini göstermiştir. Son yıllarda tarihimize, milletimizin birliğine, devletimizin bekasına yönelik hasmane tutum, teşebbüs ve saldırılar artarak devam ediyor. Özellikle milli değerlerimize ve tarihi gerçeklerimize şaşı

bakan, maksatlı yaklaşanları dikkat ve ibretle izliyoruz. Mukaddes ve milli değerlerimizi, tarihi birikimimizi arazlı ideolojik saplantıları doğrultusunda istismar eden ve kullanan fikri ve hissi sorunlu kimseleri dikkat ve ibretle takip ediyoruz. Renkleri farklı olsa da bunların hepsinin derdinin Türk milletinin birliği ve Türk devletinin varlığı olduğunu çok iyi biliyor ve görüyoruz. Bilinen tarihin her döneminde medeniyetler inşa eden, çağ açıp çağ kapatan, üç kıtada adaletle hükümdarlık kuran ve insanlık tarihine büyük hizmetler veren milletimizin geniş ve gurur verici tarihine yönelik arazlı yaklaşımları kınıyoruz. Tarihimizi bir bütün olarak değerlendiriyor, kirli ideolojik ve kumandalı zihinlerinde tarihi bakiyemizin bir kısmını makbul görüp, diğer kısmını elinin tersiyle itenleri, iftira ve yalanları ile karalayanları ayıplıyoruz. ‘30 Ağustos ile Ormancılık Günü arasında fark yoktur’ diyerek gaflet ve cehaletini sergileyenlere inat şanlı tarihimizin tüm zaferlerinin mimarlarını gurur, minnet ve dualarla anıyoruz" dedi.

15 Temmuz’un unutulmaması gerektiğini belirten Geylan, “PKK, FETÖ ve diğer tüm terör örgütleri ile mücadelede devletimize tam destek vermeli; vatan topraklarından, milletimizden, bayrağımızdan taraf olmalıyız. Bu noktada tıpkı Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Pençe Harekatı’nı da tüm kalbimizle destekliyoruz. Terör tüm hücrelerine kadar temizleninceye dek içeride ve dışarıda yürütülen tüm operasyonlarda devletimizin yanındayız. Bu vesile ile kurtuluş mücadelemizin şanlı mührü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlar, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhlarım şad, mekanları cennet olsun’’ ifadelerini kullandı.