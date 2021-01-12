  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat Türk edebiyatının en güzel şiirlerinden bazıları
Kültür - Sanat

Türk edebiyatının en güzel şiirlerinden bazıları

Ülkemizde yetişen ender şairlerin kaleme aldığı en güzel şiirlerini derledik. İşte Türk edebiyatının en güzel şiirleri…

Yeniakit Publisher
2021-01-12 22:59:00 -
Türk edebiyatının en güzel şiirlerinden bazıları

Şiir okumak insana incelik katar. Özellikle edebiyat severler için en güzel aktiviteler arasında yer alır. Bizler de okumanız, sevdiklerinizle paylaşabilmeniz için Türk edebiyatının en güzel şiirlerini içeriğimizde derledik.

Okumanız gereken en güzel şiirler

Necip Fazıl Kısakürek – Geçilmez

“Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez;

Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez.

İçeride bir has oda, yeri samur döşeli;

Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez.

Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada,

Bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez.”

 

 

İsmet Özel – Münacaat

“Hata yapmak

fırsatını Adem’e veren sendin

bilmedim onun talihinden ne kadar düştü bana

gençtim ve ben neden hata payı yok diyordum hayatımda

gergin bedenim toprağa binlerce fışkını saplar idi

haykırınca çeviklik katardım gökyüzüne

bir düşü düşlere dalmaksızın kavrayarak

bulutu kapsayarak açmadan buluta içtekini

tanıdım Ademoğlu kimin nesiymiş

ter döküp soru sormak nereye sürüklermiş kişiyi.”

 

Sezai Karakoç – İnci Dakikaları

“Sen bana yeni yılsın her dakika

Her dakika bir yaşıma daha giriyorum

Sen benim üstüne titrediğim güzel ve yeni

Saatim kadar saadetimin gözbebeği zamansın

Ben bin parçaya bölündüm her parçasında

Her parçasındayım kırkayak sesli boğuk arkadaşlığın”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selçuklu Sultanı'nın mezarı bulundu
Gündem

Selçuklu Sultanı'nın mezarı bulundu

Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarından Süleyman Şah'ın oğlu Sultan 1'inci Kılıçaslan'a ait olduğu düşünülen mezar kalıntıları Diyarba..
İsmail Demir'den flaş F-35 açıklaması
Gündem

İsmail Demir'den flaş F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-35 projesi hakkında açıklamada bulundu. Türkiye'nin halen yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirt..
Merakla beklenen Altay Tankı'nda kritik gelişme
Teknoloji

Merakla beklenen Altay Tankı'nda kritik gelişme

Savunma sanayiinde başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakan Türkiye, gözünü 2021'e dikti. "2021 yılı, savunma ve havacılık sanayii se..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay