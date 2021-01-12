Türk edebiyatının en güzel şiirlerinden bazıları

Şiir okumak insana incelik katar. Özellikle edebiyat severler için en güzel aktiviteler arasında yer alır. Bizler de okumanız, sevdiklerinizle paylaşabilmeniz için Türk edebiyatının en güzel şiirlerini içeriğimizde derledik.

Okumanız gereken en güzel şiirler

Necip Fazıl Kısakürek – Geçilmez

“Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez;

Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez.

İçeride bir has oda, yeri samur döşeli;

Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez.

Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada,

Bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez.”

İsmet Özel – Münacaat

“Hata yapmak

fırsatını Adem’e veren sendin

bilmedim onun talihinden ne kadar düştü bana

gençtim ve ben neden hata payı yok diyordum hayatımda

gergin bedenim toprağa binlerce fışkını saplar idi

haykırınca çeviklik katardım gökyüzüne

bir düşü düşlere dalmaksızın kavrayarak

bulutu kapsayarak açmadan buluta içtekini

tanıdım Ademoğlu kimin nesiymiş

ter döküp soru sormak nereye sürüklermiş kişiyi.”

Sezai Karakoç – İnci Dakikaları

“Sen bana yeni yılsın her dakika

Her dakika bir yaşıma daha giriyorum

Sen benim üstüne titrediğim güzel ve yeni

Saatim kadar saadetimin gözbebeği zamansın

Ben bin parçaya bölündüm her parçasında

Her parçasındayım kırkayak sesli boğuk arkadaşlığın”