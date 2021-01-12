Türk edebiyatının en güzel şiirlerinden bazıları
Ülkemizde yetişen ender şairlerin kaleme aldığı en güzel şiirlerini derledik. İşte Türk edebiyatının en güzel şiirleri…
Şiir okumak insana incelik katar. Özellikle edebiyat severler için en güzel aktiviteler arasında yer alır. Bizler de okumanız, sevdiklerinizle paylaşabilmeniz için Türk edebiyatının en güzel şiirlerini içeriğimizde derledik.
Okumanız gereken en güzel şiirler
Necip Fazıl Kısakürek – Geçilmez
“Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez;
Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez.
İçeride bir has oda, yeri samur döşeli;
Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez.
Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada,
Bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez.”
İsmet Özel – Münacaat
“Hata yapmak
fırsatını Adem’e veren sendin
bilmedim onun talihinden ne kadar düştü bana
gençtim ve ben neden hata payı yok diyordum hayatımda
gergin bedenim toprağa binlerce fışkını saplar idi
haykırınca çeviklik katardım gökyüzüne
bir düşü düşlere dalmaksızın kavrayarak
bulutu kapsayarak açmadan buluta içtekini
tanıdım Ademoğlu kimin nesiymiş
ter döküp soru sormak nereye sürüklermiş kişiyi.”
Sezai Karakoç – İnci Dakikaları
“Sen bana yeni yılsın her dakika
Her dakika bir yaşıma daha giriyorum
Sen benim üstüne titrediğim güzel ve yeni
Saatim kadar saadetimin gözbebeği zamansın
Ben bin parçaya bölündüm her parçasında
Her parçasındayım kırkayak sesli boğuk arkadaşlığın”