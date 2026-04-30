İran Dini Lideri Mücteba Hamaney açıkladı! Hürmüz'de yeni bir sayfa açılmak üzere
Son dakika haberi: Hamaney, "Hürmüz'de yeni bir sayfa açılmak üzere. ABD'nin varlığı olmadan parlak bir geleceğe sahip olacak" açıklamasını yaptı.
İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, "ABD’nin kendi planındaki utanç verici başarısızlığından iki ay sonra, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda yeni bir sayfa açılıyor" dedi.
Hamaney, "Basra Körfezi topraklarında ABD’nin varlığı ve yerleşimi, bölgedeki en büyük güvensizlik kaynağıdır. ABD’nin zayıf üsleri, bırakın bölgedeki müttefiklerine güvenlik sağlamayı kendi güvenliğini dahi sağlayabilecek kapasiteden yoksundur" dedi.