Türk Edebiyat Dergisi 40 yıllık arşivini okuyucusuna açıyor!

Türk Edebiyatı Vakfı'nın kırk yılı aşkın süredir yayımladığı Türk Edebiyatı dergisinin arşivini, dergiye abone olanlara hediye ediyor.



40 YILLIK ARŞİV OKUYUCULARA HEDİYE EDİLECEK

Son olarak Mayıs 2018 tarihli 535. sayısı yayımlanan derginin, 1972-2018 arasında yayınlanmış olan bütün sayıları bir Flash Disk içerisinde abonelere verilecek. Birçok önemli yazarın yazılarının yayınlanmış olduğu Türk Edebiyatı dergisi, sadece son dönem edebiyatımız için değil, fikir ve kültür tarihimiz için de oldukça önemli bir kaynak eser.