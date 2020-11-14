Türk Eczacıları Birliğinden 14 Kasım Dünya Diyabet Günü mesajı:

ANKARA (AA) - Türk Eczacıları Birliği (TEB), 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TEB'in mesajında, Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre, 2019'da 463 milyon yetişkinin diyabetli olduğu, bunun da 11 yetişkinden 1'inin diyabetli olduğu anlamına geldiği belirtildi.

Bu şekilde devam ettiği takdirde 2040'da sayının 642 milyona ulaşacağının tahmin edildiği aktarılan mesajda, yaklaşık 232 milyon tanı konulmamış diyabetli olduğunun öngörüldüğü ve diyabetin görülme sıklığının gün geçtikçe arttığı ifade edildi.

Mesajda, 2019 verilerine göre küresel sağlık hizmetlerine ayrılan 760 milyar dolarlık payın yaklaşık yüzde 10'unun diyabet için harcandığı ve bu hastalığın 2019'da 4,2 milyon kişinin ölümüne sebep olduğu anlatıldı.

Diyabetle mücadelede erken tanının büyük önem taşıdığına işaret edilerek, diyabeti önlemek, hastaların tedaviye uyumunu sağlamak ve erken teşhisine katkıda bulunmak açısından eczacılara büyük sorumluluklar düştüğü vurgulandı.

Mesajda şunlar kaydedildi:

"Bu sorumluluğun bilinci ile Türk Eczacıları Birliği Rehber Eczanem Programı kapsamında diyabet hastalığı konusunda eğitim alan 6161 eczacımızla diyabetik hastalara ulaşıyoruz. Hasta eğitimi ve izlemi yapan eczacılarımızla, çok sayıda diyabetik hastada açlık kan şekeri, HbA1c, LDL kolesterol, insulin enjeksiyon tekniği ve ilaç bilgi düzeyinde anlamlı iyileşmeler sağlanmasına katkı sunduk.

Bizler, Dünya Diyabet Günü vesilesiyle diyabetle mücadelede her daim toplumun yanında olacağımızı tekrarlıyor, diyabetli hastalarımızın başvuracağı birinci basamak sağlık kuruluşları olarak görevimize devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Diyabet, önlenebilir bir sağlık sorunudur. Unutmayın, her sağlık sorununuzda olduğu gibi diyabette de eczacınız yanınızda."



