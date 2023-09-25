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Yaşam Türk dünyasının sevilen ismiydi! Azerbaycanlı Milletvekili Paşayeva'dan acı haber geldi
Yaşam

Türk dünyasının sevilen ismiydi! Azerbaycanlı Milletvekili Paşayeva'dan acı haber geldi

Yeniakit Publisher
2023-09-25 21:31:00 - 2023-09-25 21:34:06
Türk dünyasının sevilen ismiydi! Azerbaycanlı Milletvekili Paşayeva'dan acı haber geldi

Türk dünyasının sevilen ismi Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti.

Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim olan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti.

Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva’nın komaya girdiği açıklanmıştı. 

Ölüm haberi üzdü

Aradan geçen 24 saatin ardından Paşayeva’nın ölüm haberi geldi.

'Türk Milleti'nin güçlü sesi' olarak bilinen Paşayeva’nın acı haberi üzüntüyle karşılandı.

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