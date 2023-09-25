Türk dünyasının sevilen ismiydi! Azerbaycanlı Milletvekili Paşayeva'dan acı haber geldi
Türk dünyasının sevilen ismi Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti.
Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim olan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti.
Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva’nın komaya girdiği açıklanmıştı.
Ölüm haberi üzdü
Aradan geçen 24 saatin ardından Paşayeva’nın ölüm haberi geldi.
'Türk Milleti'nin güçlü sesi' olarak bilinen Paşayeva’nın acı haberi üzüntüyle karşılandı.
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