Türk dünyası, Türkiye'deki seçimleri yakından takip etti

Türkiye'de halkın sandık başına gitmesi, kardeş ülke Azerbaycan kamuoyunda ilgiyle takip edildi. Sosyal medyada ve basında Azerbaycanlıların birinci gündem maddesini Türkiye'deki seçimler oluşturdu.

Azerbaycan televizyon kanalları ve haber ajansları, oy verme işlemini ve seçim sonuçlarını Türkiye'de görevlendirdikleri muhabirleri aracılığı ile canlı bağlantılarla izleyicilerine duyurdu.

İnternet medyasında Türkiye'deki seçimlerle ilgili çok sayıda haber yapıldı ve seçimler manşetlere taşındı.

Yeni Müsavat gazetesinin internet sayfasının 4 manşeti Türkiye'deki seçimlere ilişkin haberlere ayrıldı. Sonuçlar, "Galip, 2. turda belirlenecek" manşetiyle verildi.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansının (AZERTAC) manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrası konuşmalarına yer verildi ve "Parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır" başlığı atıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

APA Haber Ajansı, "Cumhur İttifakı 300'den fazla sandalye kazandı" ve "YSK: Erdoğan, 49,4 oy aldı" başlıklarını manşete taşıdı.

Kazak basını seçimleri anbean takip etti.

Türkiye'deki seçimler Kazakistan'da da ilgiyle izlendi ve anbean takip edildi.

Seçim haberleri, ülkenin ulusal basını başta olmak üzere yerel yayın kuruluşlarında da geniş yer tuttu.

Kazakistan'ın Devlet Haber Ajansı (Kazinform), oy kullanma işleminden ilk sonuçlara kadar seçimin her aşamasını haberleştirdi.

Kazinform, seçimle ilgili haberlerinde Kazak uzmanların görüşlerine de yer verdi.

Ajans, Ulusal Bilim Akademisi Profesörü Zarema Şaukenova'nın "Kimin cumhurbaşkanı olacağına karar verecek olan Türk halkıdır." başlıklı analizini yayınlandı.

Kazinform'da, siyaset bilimci Daniyar Aşimbayev'in görüşünün paylaşıldığı "Türkiye'deki seçimlerin sonucu Kazakistan'ı nasıl etkileyebilir?" başlıklı yazı da yer aldı.

Kırgızistan

Kırgızistan basını da Türkiye'deki seçimleri yakından takip etti.

Akipress Haber Ajansı sonuçları "Erdoğan yüzde 49,35'le önde gidiyor." başlığıyla duyurdu. Haberde, parlamentoda da en fazla sandalyeyi Cumhur İttifakı'nın elde etmesine vurgu yapıldı.

KABAR Resmi Haber Ajansı, seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin önde götürdüğünü duyurdu.

Kaktus.medya haber portalı, Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. tura hazırlandığını okurlarıyla paylaştı.

Özbekistan

Özbekistan'ın önde gelen haber sitelerinden gazeta.uz portalı, seçimleri "Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimi: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışabilir" başlığıyla duyurdu.

Haberde, "Türkiye'de yapılan son cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk sonuçları, Erdoğan'ın oyların yüzde 50'den azını aldığını gösteriyor. Muhalefetteki rakibinden yüzde 5 daha fazla oy alan Erdoğan, 28 Mayıs'ta yeniden Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya gelebilir." ifadesine yer verildi.

Ülkenin diğer önde gelen haber portalı Kun.uz ise haberinde "Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalacağı netleşiyor." başlığını kullandı.

Daryo.uz haber portalı ise "Türkiye'de seçimler: Erdoğan ikinci tura hazır olduğunu söyledi" şeklinde başlık attı.

Türkmenistan haber siteleri de Türkiye'deki seçimlerle ilgili haberler yayınlayarak okurlarını bilgilendirdi.