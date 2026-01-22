Türk Dünyası Derneği’nden Yunan’a tepki..

İşte Türk Dünyası Derneği Genel Başkanı Halit Kanak'ın açıklaması;

Yunanistan en provakatif kuruluşlarından birisi olan Pentapostagma, "İsrail'in yardımıyla Yunan F-35'leri bir gecede aniden Anadolu'ya ulaşabilir " demiş..

Bu nasıl bir had bilmezlik böyle. Kendi ülkesini, kendi vatandaşlarını Amerika Birleşik Devletlerinin şerrinden koruyacağına, üstelik Yunanistan’ı hâlen fiili işgâl altında tutan ABD’nin ağızıyla hedef şaşırtmak için Pentapostagma Gazetesi F-35’ lerin bir gecede aniden Anadolu’ya (herhalde Ankara demeye cesaret edemedi) ulaşacağını yazmış..

Eyy !.. Yunan paçavrası Pentapostagma senin gücün buna yetermi? Hiç düşünmeden konuşuyorsun. Birde kalkmış bizim sloganımız olan “Bir gece ansızın gelebiliriz “ sözünü kullanmaya kalkıyorsun. Bunu kullanmak önce yürek, sonra icraat ister.. Sen hayatında hiç böyle bir şey yaptınmı acaba?

Bak Türkiye bunu söyler ve yapar.. Kaç kere de yapmıştır. Bizim için uzak yakın farkı yoktur. Yapamayacağın işi söyleyeceğine önce sen Ülkeni işgâl altında tutan Amerika askerini Yunanistan’dan nasıl çıkartacağını düşün.

Aklı başında insanlar olsanız gelir bizden bu konuda yardım istersiniz. Biz olmadan ABD yi ülkenden çıkartamazsın. Gel sende Türk’ün güç ve kudretinden istifâde etmenin yöntemlerini dene. Gereksiz polemiklere de girme. Bu sizin için daha hayırlı olur.

Müslüman -Türk Bölgelerine Müftü atamalarından da vazgeç. Müslüman Türkler kendi Müftülerini kendileri seçiyor zâten. Senin atadığın Müftülere de itibar etmiyor..

Bu tür atamalar Batı Trakya Türklerinin iradesini ve dini özerkliğini hiçe sayan bir adımdır. Son olarak Yunanistan hükûmeti aldığı aykırı bir kararla 9 Ocak 2026’da Dimetoka’ya bir müftü atamış, bunuda Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanı Sofia Zaharaki eliyle yapmış, sözde Dimetoka Müftüsü Emin Şerif’te bakanın huzurunda yemin ederek göreve başlamış.

Türk Dünyası Derneği olarak bunun 1913 Atina, 1923 Lozan anlaşmalarına aykırı ve kabul edilemez bir hak ihlâli olduğunu hem Türk-İslâm Coğrafyası kamuoyuna, hemde kendilerini demokrasi şampiyonu ilân eden Avrupa Birliği Ülkelerinin vurdumduymaz yöneticilerine buradan duyuruyoruz..

Türkiye Rum Ortadoks Patrik seçimlerinde asla bunu yapmıyor.. Hatta Türk vatandaşı olmadığı halde ABD Başkanı Harry Truman'ın tahsis ettiği uçakla 26 Ocak 1949 tarihinde Türkiye'ye gelerek, istifa ettirilen Maksimos'un yerine 28 Ocak'ta Fener Rum Patriği olan New York Metropoliti Athenagoras bir gecede Türk Vatandaşı yapılarak Patrik olması sağlanmıştı..

Bu insanlıktan biraz olsun ders alın ve Batı Trakya’da Türk’lere kendi Müftülerini kendilerinin seçmesini sağlayın.. Tıpkı Türkiye’nin Patrik seçimini kendilerine bıraktığı gibi..