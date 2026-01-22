  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’den Yunanistan’a destek teklifi: F-35 için operasyonel destek tepki topladı! Aslan’dan Avrupa mesajı Eteğini bir türlü dizine indiremeyen Pınar, meğerse 108 milyonu beğenmemiş! Mini etek, parasızlıktan değilmiş meğer İyi Parti’de Cihan Paçacı, Selcan Taşçı ve Ersin Beyaz tasfiye oldu FETÖ’nün aldattığı Ahmet Turan Alkan vefat etti DEM'li Belediye'nin KKTC hazımsızlığı Bakan Yerlikaya, Atlas'ın ailesini ziyaret etti Gazeteci Yazar Sabri Şahsuvar ateist PKK’yı özetledi: İslamsız Kürtlük olmaz IŞİD IŞİD diye tepede boza pişiriyorlardı! Trump görüyor da DEMliler görmüyor ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta konuştu: Avrupa doğru yolda ilerlemiyor
Gündem Şam yönetimi duyurdu: SDG ateşkesi ihlal etti, çok sayıda ölü ve yaralı var
Gündem

Şam yönetimi duyurdu: SDG ateşkesi ihlal etti, çok sayıda ölü ve yaralı var

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Şam yönetimi duyurdu: SDG ateşkesi ihlal etti, çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin saldırıları sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, örgütün Şam yönetimi ile varılan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasını çiğnediği vurgulandı.

Suriye ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü YPG/SDG, Ayn el-Arab'ın güneyindeki Sırrin beldesinde orduya ait bir araca kamikaze İHA ile saldırı gerçekleştirdi. Dün akşam varılan 4 günlük ateşkes kararına rağmen düzenlenen bu saldırı, bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı.

Operasyonlar ve genişleme süreci

Suriye ordusunun 16 Ocak'ta YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısında başlattığı operasyonlar, nehrin doğusuna da sıçramıştı. Yerel aşiretlerin de destek verdiği operasyonlar neticesinde, terör örgütü işgalindeki toprakların büyük bir kısmı Suriye yönetiminin kontrolüne geçmişti.

Anlaşmanın şartları nelerdi?

Şam yönetimi ile terör örgütü arasında varılan "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması" şu kritik maddeleri içeriyordu:

  • Örgütün Rakka ve Deyrizor illerinden tamamen çekilmesi.
  • Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi.
  • Tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin denetimine girmesi.
  • YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak devletin güvenlik güçlerine entegre edilmesi.

Örgütün bu şartlara uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar şiddetlenmiş, son olarak dün akşam 4 günlük bir ateşkes kararı alınmıştı. Ancak son saldırılar, mutabakatın geleceğini tehlikeye attı.

Suriye'deki anlaşma sonrası ABD'den flaş açıklama: YPG/SDG'nin misyonu bitti
Suriye'deki anlaşma sonrası ABD'den flaş açıklama: YPG/SDG'nin misyonu bitti

Dünya

Suriye'deki anlaşma sonrası ABD'den flaş açıklama: YPG/SDG'nin misyonu bitti

Ulusalcılar, siz ne dersiniz bu işe: SDG’ye koalisyon yardımı sonlanmış!
Ulusalcılar, siz ne dersiniz bu işe: SDG’ye koalisyon yardımı sonlanmış!

Gündem

Ulusalcılar, siz ne dersiniz bu işe: SDG’ye koalisyon yardımı sonlanmış!

SDG'nin elinde tuttuğu yakınlarını bekliyorlar
SDG'nin elinde tuttuğu yakınlarını bekliyorlar

Gündem

SDG'nin elinde tuttuğu yakınlarını bekliyorlar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23