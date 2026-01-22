Şam yönetimi duyurdu: SDG ateşkesi ihlal etti, çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü YPG/SDG, Ayn el-Arab'ın güneyindeki Sırrin beldesinde orduya ait bir araca kamikaze İHA ile saldırı gerçekleştirdi. Dün akşam varılan 4 günlük ateşkes kararına rağmen düzenlenen bu saldırı, bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı.

Operasyonlar ve genişleme süreci

Suriye ordusunun 16 Ocak'ta YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısında başlattığı operasyonlar, nehrin doğusuna da sıçramıştı. Yerel aşiretlerin de destek verdiği operasyonlar neticesinde, terör örgütü işgalindeki toprakların büyük bir kısmı Suriye yönetiminin kontrolüne geçmişti.

Anlaşmanın şartları nelerdi?

Şam yönetimi ile terör örgütü arasında varılan "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması" şu kritik maddeleri içeriyordu:

Örgütün Rakka ve Deyrizor illerinden tamamen çekilmesi.

Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi.

Tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin denetimine girmesi.

YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak devletin güvenlik güçlerine entegre edilmesi.

Örgütün bu şartlara uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar şiddetlenmiş, son olarak dün akşam 4 günlük bir ateşkes kararı alınmıştı. Ancak son saldırılar, mutabakatın geleceğini tehlikeye attı.