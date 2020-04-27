Türk doktorlar, Amerikan efsanesini anlattı: Parası olmayan ölüme terk ediliyor

Mars’ta su, uzayda hayat arayan, gezegenlerin, astreoidlerin altınlarını dünyaya taşımaya çalışan sözde uygar Batı medeniyetinin gerçek yüzünü, coğrafyanın tanıkları Türk doktorlar anlatıyor.

16 yıldır ABD’de yaşayan Dr. Sine Aras Akten, New York’ta 500 yataklı bir hastanede kronik böbrek yetmezliği ve tedavileri üzerine çalışıyor. Salgının dünyadaki merkezi haline gelen ülkede en büyük sorunlardan birinin malzeme sıkıntısı olduğunu aktaran Dr. Akten, “Süper güç olarak adlandırılan ülke, ardı arkası kesilmeyen vakaların altında kaldı. Sağlık sistemi çok bozuk. Parası olmayana bakılmayan bir sistemi var. Sigortası olmadığı için tedavi edilmeyen insanları gördüğüm zaman saçımı başımı yoluyorum. Bir şeker hapı verilemediği için böbrek rahatsızlığı yaşayan hastalarımız var. Burada gerçek ötesi şeyler yaşıyoruz. Mesela maskemi bir hafta kullanmam istendi. Sağlık çalışanlarına bile koruyucu malzeme bulunamıyor. Kendi güvenliğimden koktuğum anlar var. Cepheye giden asker gibiyiz. Diğer ülkelerde daha ilk günlerde sağlık çalışanlarına özel oteller ayrılırken, New York’ta ise bu süreç 5.5 hafta sürdü” dedi. Batı Virjinya eyaletinde iç hastalıkları uzmanı olarak çalışan doktor Talha Kutlu da ABD sağlık sisteminin çöküşüne tanıklık eden isimlerden.

Türkiye’yi ABD ile karşılaştıran Kutlu, “Türkiye, hekimlere hastalığı tedavi edebilmeleri için gerekli ilaçları, vakalar henüz artmadan temin etti. Amerika'da tedaviye olan inanç azalmış durumda. Çünkü yapılan tedaviler işe yaramıyor. Türkiye hastaları erken dönemde tedavi ediyor. Amerika'da bu nerede ise imkansız” diyor.

Burası savaş alanı gibi

Kaliforniya Üniversitesi San Francisco Biyokimya ve Biyofizik Bölümünde görevli Dr. Mustafa Aydoğan da Türkiye’de geçirdiği 14 günlük karantina tecrübesini bir mektupla aktardı: “Türkiye, sosyal devlet olmanın anlamını medeni zannettiğimiz Batı ülkelerine en layıkıyla göstermiştir. İbn-i Sina'nın torunları olan bu millet, tıbbi alandada birçok muasır ülkenin başaramadığını başarmıştır. Bunun en büyük şahidiyim.”

26 yıl önce ABD’ye giden Kaliforniya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Çilingiroğlu ise ölüm-kalım tünelinden geçen ABD’nin sağlık sistemin iflas ettiğini söylüyor: “New York savaş alanı gibi, büyük kaos var. İnsanlar takır takır ölüyor. Parası olmayana zaten bakılmıyor. İki ülkeyi karşılaştırdığımda Türkiye ile gurur duyuyorum. İşsiz kalınsa bile 50 TL SGK ödemesi ile tedavi olunabiliyor. Allah devletimizden razı olsun.”