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Türk doktor tıp tarihine geçti

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Başkanı (TUTDER) ve Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde görevli Doç.

24 Nisan 2019 Çarşamba 11:04
Türk doktor tıp tarihine geçti

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Başkanı (TUTDER) ve Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde görevli Doç. Dr. Vural Fidan, dünya tıp literatürüne girdi.


Dünya tıp literatüründeki çeşitli sendromlar, bu sendromları ilk tanımlayanların adları ile anılıyor. 1937 yılında dermatoloji uzmanı olan Dr. Hulusi Behçet’in tanımlayarak dünya literatürüne kazandırdığı Behçet Hastalığı’ndan sonra ilk kez bir Türk doktor cilt ve eklerinin geliştiği ektoderm tabakasının kısmi bozukluğu sınıfından sayılabilecek; kıvırcık saç, tonsiller papillomatozis, interdental papillomatozis, kıvırcık saç ve mental retardasyonla karakterize sendromu tanımladı. Uluslararası literatür ve hocaları tarafından, Türk doktor Vural Fidan’ı onurlandırmak amacıyla bu sendroma Fidan Sendromu adı verildi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 11:04
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