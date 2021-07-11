'Türk' diyerek katledilmişlerdi... Cihat Yaycı'dan çarpıcı ifşaat! Srebrenitsa Soykırımı'nın arkasından Yunanistan çıktı
Akit TV'ye canlı bağlantıyla katılan Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Srebrenitsa Soykırımı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cihat Yaycı, 'Türk' diyerek katledilen Bosnalı Müslümanların Yunanistan işbirliği ile katledildiğini ve belgelerinin bulunduğunu anlattı.
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Akit TV'de Halis Özdemir'in sunduğu Vizyon programına katılan Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yunanistan'ın da parmağı var
Sorumluların soykırım suçundan yargılandığını açıklayan Cihat Yaycı, Srebrenitsa Soykırımı'nın en büyük ayağından biri Yunanistan olduğunu ifade etti.
Soykırımda Yunanistan'ın unutulmaması gerektiğini söyleyen Cihat Yaycı, Bosnalı Müslümanların Yunan işbirliğiyle katledildiğini açıkladı.
"İskeçe'deki Türklere sahip çıkılmalı"
Yunanistan'ın İskeçe'deki zulümlerine karşı da Türkiye'nin oradaki Türklere sahip çıkması gerektiğini ifade etti.