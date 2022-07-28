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Aktüel Türk Diyanet Vakıf-Sen Diyanet ve vakıf çalışanlarının taleplerini iletti!
Aktüel

Türk Diyanet Vakıf-Sen Diyanet ve vakıf çalışanlarının taleplerini iletti!

Türkiye Diyanet Ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası Genel Merkez Yönetim ve Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri, MHP Genel Merkezi’nde MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ve MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ı ziyaret ederek, diyanet ve vakıflar çalışanlarının taleplerini ilettiler.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 15:48:00 -
Türk Diyanet Vakıf-Sen Diyanet ve vakıf çalışanlarının taleplerini iletti!

YENİ AKİT  ANKARA

Türkiye Diyanet Ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası Genel Merkez Yönetim ve Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri, MHP Genel Merkezi’nde MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ve MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ı ziyaret ederek, diyanet ve vakıflar çalışanlarının taleplerini ilettiler.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “@tdvsgm2018 Genel Merkez Yönetim ve Genel Merkez Denet. Krl. Üyelerimizle birlikte @MHPGenelMerkez Gen.Bşk.Yrd. sn. @yasaryldrmMHP ile Gn. Sekreteri sn. @buyukataman ı ziyaret ederek Diyanet ve Vakıflar çalışanlarının taleplerini ilettik, güncel konuları değerlendirdik”

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