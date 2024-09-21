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Gündem Türk Dışişleri'nden kritik Suriye teması!
Gündem

Türk Dışişleri'nden kritik Suriye teması!

Yeniakit Publisher
2024-09-21 21:19:00 -
Türk Dışişleri'nden kritik Suriye teması!

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile New York'ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Yılmaz'ın Pedersen ile New York'ta bir araya geldiği belirtilen paylaşımda, "Görüşmede 2254 sayılı BMGK Kararı temelinde Suriye'de siyasi çözüm çabaları ve Anayasa Komitesinin yeniden toplanmasının önemi üzerinde duruldu." ifadesi kullanıldı.

 

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