Türk Destanı Dede Korkut, UNESCO listesinde
Türk kültürünün önemli edebi eserlerinden olan Dede Korkut Destanı, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne girdi.28 Kasım 2018 Çarşamba 16:58
Türkiye’nin bir kültür mirası daha UNESCO listelerindeki yerini aldı. Türk Destanı "Dede Korkut"UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne oy birliğiyle kabul edildi.
Morityus Cumhuriyeti'nin başkenti Port Louis’de gerçekleştirilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 13. Hükümetlerarası Komite Toplantısı’nda temsili listeye alınan Türk destanı artık insanlığın somut olmayan kültürel mirası oldu.
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