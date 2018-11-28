Türk Destanı Dede Korkut, UNESCO listesinde

Türkiye’nin bir kültür mirası daha UNESCO listelerindeki yerini aldı. Türk Destanı "Dede Korkut"UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne oy birliğiyle kabul edildi.

Morityus Cumhuriyeti'nin başkenti Port Louis’de gerçekleştirilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 13. Hükümetlerarası Komite Toplantısı’nda temsili listeye alınan Türk destanı artık insanlığın somut olmayan kültürel mirası oldu.