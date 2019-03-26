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Türk dalgıçları, cesetleri aramak için Musul'a gitti

Türk dalgıçları, Musul'da 100 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan feribot kazasında kaybolanların aranması çalışmalarına katılmak üzere Irak’a gitti.

26 Mart 2019 Salı 16:10
Türk dalgıçları, cesetleri aramak için Musul'a gitti

Türk dalgıçlarıMusul’da feribot kazasında kaybolanların aranması çalışmalarına katılmak üzere Irak’a gitti. Ekibin, Dicle Nehri’ndeki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Irak'ın Musul kentinde 287 kişinin bulunduğu tahmin edilen bir feribotun batması sonucu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti. 60 kişi kendi çabasıyla kurtulmayı başarırken kaybolan 100’den fazla kişi için de bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. İHH İnsani Yardım Vakfı Su Altı Arama Kurtarma ekibi de bölgeden gelen davet üzerine Musul’a gitti. Dün sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Antalya’dan yola çıkan ekip, Habur Sınır Kapısı’ndan geçerek akşamüzeri Musul’a vardı.

“Suyun debisi çok yüksek”

Su Altı Arama Kurtarma Sorumlusu Ali Uygur, Irak ve uluslararası medyaya yaptığı açıklamada, bölgeye varır varmaz Musul’daki resmi makamlarla temasa geçtiklerini söyledi. Bölgedeki yetkililerle koordineli olarak çalıştıklarını ifade eden Ali Uygur, “Şu anda buraya keşif ve olay yerini görmek için geldik. Keşif dalışını gerçekleştirdiğimizde görüşün sıfır olduğunu gördük. Ne yazık ki suda hiç görüş yok. Suyun debisi çok yüksek. Suyun tabanında demir, cam ve sac gibi tehlikeli maddeler var. Bu da tüplü dalışı neredeyse imkansız hale getiriyor. Ama buradaki resmi görevlilerle ve devletin ilgili kurumlarıyla elimizden geleni yapıyoruz. Devletin ilgili kurumları elinden gelen her türlü yardımı bize sağlıyorlar. Akşam tekrar değerlendirme toplantısı yapacağız. İzlenimlerimize göre burada her türlü ekibe ihtiyaç var. Arama kurtarma çalışmalarımızda en kısa zamanda sonuç almayı ümit etmekteyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:10
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. Türk dalgıçları
  5. Musul’da feribot kazası
  6. Dicle Nehri
  7. İHH İnsani Yardım Vakfı Su Altı Arama Kurtarma
  8. Habur Sınır Kapısı
  9. Su Altı Arama Kurtarma Sorumlusu Ali Uygur
  10. Musul

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