Türk çete lideri İzzet Eren Moldova'da öldürüldü

İngiltere'nin başkenti Londra'da faaliyet gösteren ve adı uyuşturucudan silahlı saldırıya kadar pek çok olayda geçen Türk çetesi Tottenham Boys'un lideri İzzet Eren'e Moldova'da saldırı düzenlendi. Kafede oturduğu sırada kurşunların hedefi olan Eren, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kısa Dalga'dan Cengiz Erdinç'in haberine göre; Eren, 1990'larda uyuşturucu suçları nedeniyle Londra'da hüküm giymiş, sınırdışı edildikten sonra tekrar Londra'ya dönmüş, 2015 yılında dolu bir tabanca ve makineli tüfekle bir saldırıdan hemen önce yakalanmıştı. 2016 yılında polis minibüsüyle mahkemeye getirilirken yeğeni Özcan Eren başarısız bir kaçırma girişiminde bulundu. Bir çete üyesinin vurulmasıyla sonuçlanan olayda araçta Uzi otomatik tabanca bulundu.

Eren'le birlikte yargılanan Gökay Soğucaklı da beş buçuk yıl hapis cezası aldı. Toplam 21 yıl hapis cezasına çarptırılan İzzet Eren 2019 yılında Türkiye'ye iade edildi, ancak bir ay sonra hapisten kaçtı. 26 Mayıs 2022'de Moldova'da yakalanan Eren'in İngiltere'nin iade istemine rağmen serbest kalması dikkat çekti.

Totttenham Turks çetesinin lideri İzzetin Eren'in adı 1990'lı yıllarda uyuşturucu nedeniyle gerçekleştirilen saldırı ve cinayetlere karışmıştı. Doğu Londra'da Hackney Turks çetesiyle hakimiyet savaşı veren Eren'in 2016'da hapisten kaçırılması girişimi 1994 yılında bir kafede tavla oynarken öldürülen ve uyuşturucu savaşı gibi gösterilen Mehmet Kaygısız cinayetinin ve Nafiz Bostancı'ya yönelik cinayet girişiminin Mehmet Ağar'ın ekibinde yer alan Nurettin Güven tarafından gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı.

Kasklı ve elektrikli scoter kullanan saldırgan Eren, kafede bir sandalyede oturduğu sırada silahını ateşledi. Üçü başına isabet eden yedi kurşun sıktıktan sonra olay yerinden uzaklaşan saldırgan kayıplara karıştı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düşerken İzzet Eren ise olay yerinden hayatını kaybetti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Benzer bir cinayet 4 Mayıs 2024'de Barselona'da işlenmiş, Sant Marti Forum bölgesinde Tekin Kartal adıyla tanınan İlmettin Aytekin, Abdullah Baybaşin ile bir restoranda yemek yedikten hemen sonra, beş kurşunla vurularak öldürülmüş, saldırgan bulunamamıştı.