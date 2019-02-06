Sarı-lacivertli kulüpte boks şubesinin başına geride kalan yılın temmuz ayında geçen Birol Topuz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Türk boksunda çok başarılı bir kulüp olduğunu ve bunu hem Türkiye'deki hem de uluslararası alanda yapılan organizasyonlarda kanıtladıklarını aktaran Birol Topuz, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe hem A takım hem de altyapıda Türk boksunda dinamo etkisi oluşturan bir kulüp. Bizim kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız var. Bir sistem oturtmak ve ekol olmak için planlar yaptık. Hedefimiz olimpiyatlar. Burada antrenörlerimizin eğitimleri de çok önemli. Onları eğitime aldık. Sporcu kadromuzu belirledik. Gerek 2020 gerekse 2024 olimpiyatları için potansiyelleri belirledik. Türk boksunun altyapı dinamosunu Fenerbahçe oluşturuyor. Daha iyi olmak amacıyla da çalışmalarımız sürüyor."

Fenerbahçe'nin Türk sporunun önemli bir lokomotifi olduğunu vurgulayan Birol Topuz, Türkiye'nin 2008'den beri olimpiyatta boks branşında başarı yakalayamadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Boks şubesinde bilimsel bir çalışmayla analizler yapıyoruz. Bizim olimpiyatlarda boksta başarılı olamama sebebimizin ilki uluslararası müsabakalar ve ikili kamplar. Buralarda olmamız lazım. Dünyada boksta ekol ülkeler var. Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Küba, Özbekistan, Ukrayna gibi. Bu ülkelerin sporcularıyla kamp yaparsanız, uluslararası müsabakalarda bu ülkelerle karşılaştığınızda rahat olursunuz. İkincisi ise arkanızdaki yönetimdir. Federasyonun ve bizim üzerimize düşen, uluslararası lobiler. Sporcunuz ne kadar iyi olursa olsun masada hakkınızın yenmesine izin vermemelisiniz. Biz bunları tespit ettik. Türkiye son boks madalyasını olimpiyatta 2008'de Yakup Kılıç'la aldı. Türkiye'nin kabul ettiği bir şey var, olimpiyatta altın madalya olmazsa olmaz."

- "2020 Olimpiyatları için ümitliyiz"

Birol Topuz, 2020 Olimpiyat Oyunları için Fenerbahçeli sporculardan çok ümitli olduklarını dile getirdi.

Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda sporcuları çok iyi hazırladıklarını aktaran Birol Topuz, "2020 Olimpiyat Oyunları'nda madalya için bizi ümitlendiren sporcularımız var. Batuhan Çiftçi, Ali İhsan Alagaş, Hakan Doğan, Serhat Güder şu an milli takımda. Bu sporcularımız, bizim olimpiyat madalyası umutlarımız. Olimpiyatlar 10 sıklette yapılırdı ama 2020'de sıkletler değişiyor. Daha net bir şey yok ama oradan gelecek raporları da bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübünün amatör sporlara verdiği öneme dikkati çeken Birol Topuz, "Fenerbahçe Spor Kulübü bugün amatör şubelere desteğini kesse, Türkiye'de amatör branşlarda büyük sıkıntılar olur. Keşke diğer spor kulüpleri de aynı yatırımı yapsa. ABD, Çin, Rusya gibi ülkeler olimpiyatta başarılı olmak için 8 yıllık planlar yapıyor. Fenerbahçe'nin kaynakları çok iyi ve bu kaynakları çok iyi kullanmak lazım. Türkiye'nin de çok iyi bir genç nüfus kaynağı var. Bizim pilot okullarımız var ve oralardaki potansiyeli kulübümüze katıyoruz. Milli takımın bile yapmadığını yapıp kampımıza Kazakistan Milli Takımı'nı getirerek, boksörlerimizi Türkiye Şampiyonası'na hazırlandık. Fenerbahçe'nin yaptığı yatırım boksta ekol ülkelerden Kazakistan'da net olarak görüldü. Burası bir spor kulübü ve buraya ideali olan insanlar gelir." değerlendirmesinde bulundu.

- Ali Çıtak: "Önceliğimiz iyi sporcu yetiştirmek"

Fenerbahçe Boks Takımı Başantrenörü Ali Çıtak da sarı-lacivertli kulübün boksa yaptığı yatırımların önemine vurgu yaptı.

Fenerbahçe'nin Türk boksunda önemli bir misyon üstlendiğini anlatan Çıtak, sporcu seçimleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Fenerbahçe olarak boksa büyük bir yatırımımız var. Fenerbahçe'ye gelen hiçbir sporcuyu geri çevirmiyoruz. Burada 6 antrenörüz. Bizim üstümüzde Birol Bey var. Başkanımız da sağ olsun bize her türlü desteği veriyor. Sporcu buraya geldikten sonra birçok özelliğine bakıyoruz. Çıkardığımız rapor sonrasında, gelen kişide eğer gerçekten boksör olabilecek potansiyel varsa değerlendiriyoruz. Buraya gelen sporcuları da milli takım için hazırlıyoruz. Bizim önceliğimiz iyi sporcu yetiştirmek. Sporcunun sadece ringdeki başarısıyla değil, kişisel gelişimiyle de ilgileniyoruz. Boksör olmasa da topluma yararlı bir insan olması için çaba sarf ediyoruz. 'Ben iyi bir boksör olacağım.' diyen gençlerin hepsine Fenerbahçe Kulübünün kapısı açıktır."