SON DAKİKA
Gündem Türk Bilim İnsanlarından Uzayda Tarım Devrimi: Regolitlerde Domates Yetişti
Gündem

Türk Bilim İnsanlarından Uzayda Tarım Devrimi: Regolitlerde Domates Yetişti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türk Bilim İnsanlarından Uzayda Tarım Devrimi: Regolitlerde Domates Yetişti

Dünya'dan Ay veya Mars'a toprak taşımanın imkansızlığı üzerine yoğunlaşan bilim insanları, regolit adı verilen uzay tozlarını tarıma elverişli hale getirmeyi başardı. Projenin temel hedefi, gelecekte kurulacak uzay kolonilerinde sürdürülebilir bir gıda kaynağı oluşturmak.

Ekstremofit Bitkilerle "Toprak" İyileştirme

Çalışmanın ilk aşamasında, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği deneylerden de ilham alınarak zorlu koşullara dayanıklı bitkiler kullanıldı.

  • Biyolojik İyileştirme: Yüksek tuz ve ağır metal içeren regolitler; Schrenkiella parvula, Arabis alpina ve Noccaea sempervivum gibi ekstremofit bitkilerle temizlendi.
  • Mikro Yer Çekimi Deneyimi: Bu bitkilerin mikro yer çekimi ortamındaki dayanıklılığı, projenin temel taşını oluşturdu.

İkinci Aşama: Ay Toprağında Domates Hasadı

İyileştirme çalışmalarının ardından sıra sofralarımızın vazgeçilmezi domatese geldi. Doç. Dr. Uzilday, ikinci aşamada metal ve tuz içeriği azaltılan simülasyon regolitlerde domates yetiştirdiklerini ve bazılarından yüksek miktarda meyve aldıklarını müjdeledi.

"Ay ve Mars regolitlerinde domates bitkisini yetiştirmeye başladık. Bundan sonraki aşamalarda meyvelerin kalitesini ve moleküler mekanizmalarını araştıracağız."

Hasat Tamam, Sırada Analiz Var

Dr. Öğretim Üyesi Tansel Kaygısız, hasat olgunluğuna gelen domatesler üzerinde detaylı kalite analizleri yapılacağını belirtti. Yapılacak bu analizler şu sorulara yanıt verecek:

  1. Tüketilebilirlik: Uzay toprağında yetişen domatesler insanlar için güvenli mi?
  2. Kalite Karşılaştırması: Dünya toprağı ile regolit arasındaki besin değeri farkı ne kadar?
  3. Verimlilik: Uzay şartlarında sürdürülebilir bir tarım modeli kurulabilir mi?

Bu çalışma, Türkiye'nin uzay bilimleri ve tarımsal teknoloji alanındaki yetkinliğini bir kez daha kanıtlarken, insanoğlunun yıldızlar arasındaki geleceği için de umut ışığı oldu.

