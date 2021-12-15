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Aktüel Türk bayrağını koparan 2 yabancı: Pişmanız bir daha yapmayacağız!
Aktüel

Türk bayrağını koparan 2 yabancı: Pişmanız bir daha yapmayacağız!

İstanbul polisi, sosyal medyada da görüntüleri yer alan Beyoğlu’ndaki Karaköy Yeraltı Çarşısı’nda asılı Türk bayrağını koparan 3 kişinin kimliklerini belirledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 16:36:00 -
Türk bayrağını koparan 2 yabancı: Pişmanız bir daha yapmayacağız!

Yabancı uyruklu 3 kişiden ikisi gözaltına alınırken diğer şüphelinin yurt dışına çıktığı tespit edildi. Türk bayrağına yönelik herhangi bir olumsuz eyleminin olmadığı belirlenen bir şüpheli serbest bırakılırken, diğer zanlı E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından “Devlet egemenliği alametlerini aşağılama” suçundan Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma savcılığında ifadesi alınan E.K.’nin pişman olduğunu bir daha kesinlikle böyle bir şey yapmayacağını söylediği öğrenildi. Şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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