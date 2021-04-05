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Gündem Türk bayrağına ve Özgecan Aslan'a hakaret etmişti! 'Pedofili sapık Alihan' tutuklandı!
Gündem

Türk bayrağına ve Özgecan Aslan'a hakaret etmişti! 'Pedofili sapık Alihan' tutuklandı!

Sosyal medyada 'küçük çocuklara tecavüz ettiğini' söylemesinin ardından gözaltına alınan Alihan Şimşek'in akli dengesinin yerinde olduğu anlaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 21:17:00 -
Türk bayrağına ve Özgecan Aslan'a hakaret etmişti! 'Pedofili sapık Alihan' tutuklandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya üzerinden  'küçük çocuklara tecavüz ettiğini' belirten, Türk bayrağına, M. Kemal ve 2015 yılında Mersin’de vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan 18 yaşından küçük Alihan, Kağıthane'de yakalayarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Alihan Şimşek, "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" , "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ve "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Akli dengesi yerinde olduğu anlaşıldı

Soruşturma savcısı, şüpheli Alihan Şimşek, akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Hastanede, yaptıklarının bilincinde olduğuna dair rapor gelen şüpheli, yeniden adliyeye getirildi.

Fenomen olmak için yaptığını söyledi, tutuklandı

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Alihan Şimşek, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin hakimlikteki ifadesinde, fenomen olmak için yaptığını söylediği öğrenildi.

 

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