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Aktüel Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit vefat etti
Aktüel

Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit vefat etti

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:14:03 -
Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit vefat etti

İSTANBUL (AA) - Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

17 Eylül 1932 tarihinde doğan Yalçın Granit, Ali Sami Yen'in teklifiyle Galatasaray'ın ilk profesyonel basketbolcusu olmuştu.

Yalçın Granit, Fransa şampiyonu Paris Racing formasını terleterek Avrupa'da oynayan ilk Türk oyuncu olma unvanını almış ve 68 kez de A milli formayı giymişti.

Darüşşafaka'nın basketbol şubesini kuran, kulübün tek İstanbul şampiyonluğunu kazandıran, İTÜ basketbol şubesinin temellerini atan Yalçın Granit, yüzlerce oyuncunun da yetişmesini sağlamıştı.

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