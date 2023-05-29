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Gündem Türk balıkçı teknesine ateş açılmasına Dışişleri'nden kınama
Gündem

Türk balıkçı teknesine ateş açılmasına Dışişleri'nden kınama

Yeniakit Publisher
2023-05-29 11:40:00 -
Türk balıkçı teknesine ateş açılmasına Dışişleri'nden kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan "Mahmutcan-1" adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken, Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait 2 gemi tarafından ateş açılmasını ve bu şekilde 2 balıkçının hafif yaralanmasını, teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Adana Karataş limanından denize açılan Mahmutcan-1 adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait iki gemi tarafından dün (28 Mayıs) ateş açılmasını ve bu şekilde iki balıkçımızın hafif şekilde yaralanması ve teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınıyoruz.

Uluslararası sularda meydana gelen ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına konu olan bu müessif hadisenin takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz."


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Yorumlar

yavuz

Balıkçı teknelerine ağır makinalı yerleştirilsin.
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