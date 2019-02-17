Türk atletlerden Balkan Şampiyonası’ndan 11 madalya

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nı 4’ü altın 11 madalya ile tamamladı. İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda 4 sporcu da Türkiye rekoru kırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, 24. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda 11 madalya kazandı. Milli sporcular 4 de Balkan şampiyonluğu elde etti. İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı sporcular 4 de Türkiye rekoru kırdı. İlk kez 20 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda erkeklerde Mikdat Sevler, kadınlarda da Şevval Ayaz, 60 metre engelli yarışlarında altın madalyaya uzandı. Son şampiyon Emre Zafer Barnes’in60 metre erkeklerde unvanını koruduğu şampiyonada Türkiye’nin diğer birinciliği de 400 metre erkeklerde Yavuz Can’dan geldi.

14 yıllık rekoru kırdı

Şevval, 8.21’le 14 yıllık Türkiye U20 rekorunu ele geçirdi. Diğer rekorlar Mikdat Sevler, yüksek atlamada Alperen Acet ve 60 metre kadınlarda Mizgin Ay’dan geldi.

Türkiye’nin 7. kez ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvada madalya kazanan sporcularımız şu şekilde:

Altın

Sevval Ayaz (Kadınlar 60 metre Engell)

Mikdat Sevler (Erkekler 60 metre Engelli)

Emre Zafer Barnes (Erkekler 60 metre)

Yavuz Can (Erkekler 400 metre)

Gümüş

Buse Arıkazan (Kadınlar Sırıkla Atlama)

Alperen Acet (Erkekler Yüksek Atlama)

Türkiye (4x400 metre Bayrak)

Bronz

Burcu Subatan (Kadınlar 1500 metre)

Emel Dereli (Kadınlar Gülle Atma)

Salih Teksöz (Erkekler 800 metre)

Can Özüpek (Erkekler Üç Adım Atlama)