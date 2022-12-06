Türk askerine 'katliamcı iftirasını atan CHP'li Foggo'ya emekli albay Dursun Çiçek sahip çıktı

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge progmında CHP'nin "İkinci Yüzyıla Çağrı" vizyon toplantısında konşma yapan ve CHP'nin danışman kadrosunda bulunan Hacer Foggo'nun 2015 yılında "Türk askerini 44 çocuk öldürmekle suçladığı" tweet konuşuldu.

Alıntı hikayesini ortaya attı

Emekli albay ve esk CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in ısrarla Foggo'yu savunması dikkat çekti. Çiçek Foggo'nun Cumhuriyet Gazetesi'nden alıntı yaptığını iddia etti.

2015 yılında tweet attı

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran toplantının ardından herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi alanındaki danışman kadrosunda yer alan Foggo'nun biyografisini merak edip internette aramaya koyulurken 2015 yılında yaptığı ortaya çıkan bir sosyal medya paylaşımı ise büyük tartışma yarattı.

"44 çocuk öldürüldü" notunu düştü

Jandarma Özel Harekat'ın Hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada "Eğitim sırası bizde J.Ö.H" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Foggo'nun, attığı tweet'e ise "Siz eğitim yaparken "Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi"ne göre 44 çocuk öldürüldü" notunu düştüğü görüldü.

Sosyal medyayı aya kaldırdı

Foggo'nun 7 yıl önce yaptığı paylaşım vizyon toplantısının ardından yeniden gündeme gelirken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcının da tepkisini çekti.

Hacer Foggo kimdir?

CHP'nin ekonomi alanındaki danışman kadrosunda yer alan ve derin yoksulluk alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Hacer Foggo, Tokat Zile'de doğdu. Hacer Foggo, ağırlıklı olarak insan hakları konularına odaklanan çeşitli gazete ve dergilerde 15 yıl boyunca muhabir olarak çalıştı. 2003 yılından bu yana kent yoksulluğu üzerine çalışmalar yaptı, 2006 yılında kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle Romanların yerlerinden edildiği Sulukule, Küçükbakkalköy, Kağıthane'de aktivist olarak mahallelinin yanında yer aldı, davalar açılmasını sağladı.