Türk Aksakallılar Birliği’nden 14 Mayıs açıklaması

TAİB Yönetim Kurulu adına, TAİB Başkanı Akademisyen Sudeyf İmamverdiyev’in yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verildi: “Sevgili arkadaşlar, sevgili meslektaşlarım. 14 Mayıs'ta Türkiye'de sonuçları tüm Türk dünyası için önemli olacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri yapılacak. Seçim kampanyasının gidişatı Azerbaycan sivil toplum temsilcileri tarafından da ilgiyle izleniyor. Aynı ilgi ve heyecanın bugün Türk dünyasının her yerinde görüldüğünden hiç şüphemiz yok. Zira Türkiye'nin Türk-İslam dünyasındaki yeri özeldir ve bu coğrafyaya mensup ülkeler arasındaki ilişkilerin derinleşmesinde, devletler birliğinin oluşmasında ve güçlenmesinde, konumlarının sağlamlaşmasında ‘Güçlü Türkiye’ faktörünün belirleyici rolü vardır. Küresel düzeyde. Türkiye'nin bundan sonraki aşamadaki potansiyelinin seviyesini, şüphesiz önümüzdeki seçimler belirleyecektir. Türkiye'nin son 20 yılda kat ettiği kalkınma yolu hepimizin önünde. Kardeş ülkenin askeri gücü, teknoloji ve bilim alanındaki yüksek potansiyeli, onu dünya lideri ve bölgemizde barış, istikrar ve güvenliğin garantörü yapmıştır. Bahsi geçen alanlarda elde edilen büyük başarılar, şüphesiz Türkiye'nin siyaset ve diplomasi alanındaki nüfuzunu artırmaktadır. Türkiye'nin bugünkü gelişmişlik göstergeleri sadece Azerbaycan halkını değil, tüm Türk dünyasını memnun etmektedir. Kardeş ülkenin elde ettiği büyük başarıların müellifi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de dediği gibi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararlı ve milli çıkarları temel alan politikasıyla Türk dünyasının liderlerinden biri haline gelmiştir. Bugün Türkiye, dünyadaki devletlerarası ilişkiler sisteminde benzersiz konumu ve itibarı ile ayırt edilmektedir. Recep Tayyip Erdoğan, küresel çıkarlar ve emperyalist iddialar karşısında Türkiye'nin ulusal çıkarlarını kararlılık ve ilkeli bir şekilde savunmaktadır.

Sevgili kardeşlerim! Türkiye'nin başarısının artması, kalkınmasının daha da hızlanması, kısacası kardeşler olarak kardeşimizin huzurlu ve güvenli yaşamına ilgi duyduğumuz için, her birinizi Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz. Türk dünyasının parlak liderleri ve AK Parti gibi milli çıkarlara dayalı güçlü bir parti için. Sonuç olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşlerine olan inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

Türkiye, darbelere ve küresel emperyalistlerin oyunlarına ‘Türk Çağı’ ile cevap verecektir.

Allah yardımcımız olsun”