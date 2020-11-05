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Medya Türk aile yapısına en ağır darbe! Güçlü kadın diye pompalayıp 'fahişe' yaptılar
Medya

Türk aile yapısına en ağır darbe! Güçlü kadın diye pompalayıp 'fahişe' yaptılar

Kanal D’de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde bir rezillik daha ortaya çıktı. Tüm uyarılarımıza rağmen yayına girdiği günden beri gayrimeşru ilişkileri ve aldatma hikayeleri ile kutsal aile kavramını yok etmeye çalışan dizinin, dün gece yayınlanan bölümünde de aşağılık sahnelere yer verildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 11:54:00 - 2020-11-05 11:56:55
Türk aile yapısına en ağır darbe! Güçlü kadın diye pompalayıp 'fahişe' yaptılar

Türk televizyon kanallarında yaşanan rezillikler tüm uyarılara rağmen her geçen gün daha da artıyor. Dizi ve film adı altında yayınlanan rezil yapımların kimileri seyirci tokadı yiyip final yapsa da yenileri çok geçmeden karşımıza çıkıyor.

Mütedeyyin vatandaşların tüm uyarılarına rağmen kısa sürece yayına başlayan ve ahlak kavramının alaşağı edildiği Sadakatsiz dizisinde cinayetlere, aldatmalara, şantajlara kapı aralayan yeni bir sahne ekranlara getirildi. Rezil yapımda, kendisini aldatan kocasından intikam almak isteyen kadın, kocasının en yakın arkadaşı ile birlikte oldu. Topluma ‘güçlü kadın’ diye pompalanan karakter, intikam almak için fahişelik yapacak kadar alaşağı edildi. Söz konusu rezil sahne ile intikam almak için fahişelik yapmanın bile meşru olduğu algısı oluşturuldu.

İşte toplumda şiddetin, aldatmaların, cinayetlerinden en büyük sebeplerinden bir tanesi olan bu diziler Türk aile yapısının kökünü dinamitliyor.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu söz konusu dizi ile ilgili geçtiğimiz günlerde, Bu ahlaksızlıktır. Bu namussuzluktur. Bu fahişeliğin propagandasıdır. Bu, Türk toplumunu ateşe atmaktır. Bu, Türk toplumundaki barışı zedeler. Bu ahlaksızlığı tasvip etmiyorum. Bu ahlaksızlık cinayet kadar vahimdir” açıklamasını yapmıştı.

İsmi de cismi de ahlaksızlık dolu! Sırada Sadakatsiz dizisi var
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