Türk aile yapısı tehlike altında

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Erol Şahin, şunları dile getirdi: “Medyada çekirdek aile yapısı yerini feminazi örgütlerin de desteğiyle kadına şiddet algısını arkasına bir kalkan olarak kullanarak Türk aile yapısına dizayn etmeye çalışılmaktadır.

Baba evcil hayvan kadar değerli sayılmıyor!

“Kadının talebini reddeden veya yerine getirmeyen baba; kadına şiddeti önlemek amacıyla çıkarılan babalar için yasal şiddet olan 6284 sayılı beyana dayalı yasa ile evcil hayvanların bile sokağa atılması suç iken sadece sözlü beyanla sokağa atılmakta. Sözde aileyi koruyan yasa 6 ay evinden uzaklaştırılan babanın kadına olan güveni tamamen sarsılmakta tekrar bir araya gelmeleri mümkün olmamaktadır. Aynı zamanda boşanmalarda sadece beyana dayalı olarak verilen hükümler bazı kadınların da bu yasayı kötü niyetle kullanmalarına. Bununla birlikte evden atılan baba toplum tarafından da dışlanmış oluyor. Bunun neticesinde eşine karşı kin ve öfke duyan eş şiddete meyil etmektedir. Evinden atılan, evladından uzaklaştırılan, psikolojik şiddete uğrayan baba iş hayatında da olumsuzluklar yaşamaya başlar. Çocuk İcrası da başlı başına bir felaket. Baba otoritesinden yoksun büyütülen savunmasız çocukların da suç örgütlerin ağına düşmesi kolaylaşmaktadır.”