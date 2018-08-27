Turizmcilerin ‘son 3 hafta’ umudu

Yazın tatil yapamayan aileleri mutlu edecek kampanyalar açıklanıyor. Tatil beldelerine akının arttığı Temmuz ve Ağustos döneminin hemen ardından yüzde 25 indirimli fiyatlardan paket açıklayan tur operatörleri ile otelciler Eylül ayını da dolu dolu geçirmeyi hedefliyor.

ANTALYA VE ALANYA REVAÇTA

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, Eylül döneminde Antalya ve Alanya’nın rağbet göreceğini belirterek, “İlave olarak doğal ve kültürel yönü ile ön planda olan bölgelere yönelim artacak” dedi.

Yayla turlarında Rize ve Artvin’in, kültür turlarında Hatay ile Mardin’in öne çıkacağını dile getiren Polatoğlu, “Gastronomide de iddialı yörelerimize akın olacak” ifadesini kullandı.

EKONOMİYE ÖNEMLİ KATKI

Eylül ayında tatil yapmayı planlayan ailelerin yüzde 60’a varan indirimler ile karşılaşacağını anlatan Polatoğlu, şöyle devam etti: “Sektör tarafından ortalama 25 indirim kampanyaları ilan edilecek. Bu kampanyalar ile ailelerimiz önemli beldelerimizi turlayacak, konforlu otellerimizden yararlanacak. Antalya¸ Alanya ve Belek gibi bölgelerimizde odalar uygun fiyatlardan satışa sunulacak. Hatay, Mardin, Artvin turlarımızdan da indirimli faydalanılacak. Kuşkusuz bu kampanyalar ailelerimizi memnun edecek, ekonomiye katkı yapacak, operatörler ile otellerin Eylül ayını iyi geçirmelerine imkân tanıyacaktır.”

TATİLİ 5 AYA YAYMALIYIZ

Yaz tatilini 5 aya yaymayı amaçladıklarını vurgulayan Polatoğlu, “Mayıs-Ekim döneminde tatil beldelerimizin ve otellerimizin dolu olması ülkemizin gelirlerini artırır, onlarca sektörü ihya eder, en mühimi ürün ile hizmet fiyatlarını stabil kılar” öngörüsünde bulundu.

Polatoğlu, sömestr tatilinin 2 aya yayılmasının ise Anadolu şehirlerinin refahını artıracağına işaret etti.

Çeşmeli otelciler de aileleri eylül ayında yöreye gelmeye, yüzde 60’a varan indirimleri kaçırmamaya davet ediyor.

SEYAHATİ ÇOK SEVDİK

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ocak-Mart 2018’e ait Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması sonuçlarına göre ilk çeyrekte seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine oranla yüzde 22,3 artarak 15 milyon 486 bin olarak gerçekleşti. Bu dönemde seyahate çıkanlar 112 milyon 768 bin liralık geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,3, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 407 lira oldu.