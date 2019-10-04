Turizmcilerde kredi sevinci! İngiliz turizm şirketi Thomas Cook’un iflası nedeniyle doğabilecek mağduriyetin önlenmesi için hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıkladığı kredi destek paketi için başvurular bugün başlıyor.

İngiliz turizm şirketi Thomas Cook’un iflası nedeniyle doğabilecek mağduriyetin önlenmesi için hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıkladığı kredi destek paketi için başvurular bugün başlıyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, “Mağdur olabilecek işletmelerin süreci rahat atlatmaları açısından önemli bir destek. Türkiye’de turizm sektörü son derece güçlü ancak kredi desteğinin bu süreci rahatlatması birtakım işletmeler için önemli olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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