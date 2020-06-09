Turist Rehberlerinin KOVID-19 Pandemi sürecinde uyması gereken kurallar belirlendi

Turist Rehberliği Hizmetinde KOVID-19 Pandemi sürecinde uyulması gereken kurallara ilişkin genelge yayınlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un imzasıyla yayınlanan genelgede, Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" kapsamına alınan Yeni Korona virüs (KOVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrollü normalleşme süreci aşamasına geçilmiş bulunduğuna dikkat çekilerek, salgına karşı verilen başarılı mücadele sonrasında, seyahat ve turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir süreç içerisinde yeniden başlatılması öngörüldüğü vurgulandı.

Bu kapsamda, turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, turist rehberliği

hizmetinde belirtilen önlemlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanması gerektiği kaydedilerek alınması istenilen önlemler şöyle sıralandı:

"Turist Rehberleri Birliği tarafından turist rehberlerine salgın ve hijyen konusunda online eğitim sağlanır.

COVID19 belirtileri gösteren (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan), KOVID-19 tanısı alan ya da COVID-19 temaslı olan turist rehberleri sağlık kuruluşuna başvurmalı ve en az 14 gün çalışmamalıdır.

Turist rehberleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket eder ve tur boyunca kuralına uygun tıbbi maske kullanır, sosyal mesafe kurallarına uyar. Tura katılanlardan son 14 gün içerisinde bulunduğu yerler, varsa kronik rahatsızlıkları, KOVID19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenilir.

Turist rehberi, yolcularına kendisi tarafından verilen serbest zaman faaliyetleri (fotoğraf çekimi, alışveriş vb.) gibi zamanlar dışında ve yolcuların birlikte bulunduğu ve geziyi sürdürdüğü anlarda yolcuların yanında bulunmalıdır.

Turist rehberleri katılımcıların gezi sırasında kuralına uygun tıbbi maske takmasına, uygun şekilde kullanmasına (çene ve burunu kapatacak şekilde), maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesinin sağlanmasına dikkat eder. Kullanılmış maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılır. Yeni maske takılırken eller el antiseptiği ile temizlenir.

Eldivenin doğru kullanılmaması KOVID19 bulaşma riskini artırabileceğinden rehberler ve tur katılımcıları eldiven kullanmamalıdır. El hijyenine ve yüzeylerle el temasından kaçınılmasına dikkat edilmelidir.

Turist rehberi müze, ören yeri, dinlenme tesisi vb. uğranılan mekanlarda COVID19 kapsamında alınan kurallara uyulmasına dikkat eder. Girişlerde koruma tedbirleri hakkında grubu bilgilendirir ve girişten çıkışa kadar grubuna eşlik ederek tedbirlere uyulup uyulmadığını denetler.

Turist rehberleri, gurubu, açık ve kapalı alanlarda Sağlık Bakanlığınca yayınlanan COVID19 rehberinde belirtilen güncel sosyal mesafe kurallarına uygun tutmaya özen gösterir. Kalabalığı engelleyecek önlemler alır. Müzeler ve tur boyunca uğranılan diğer yerlerde bölgesel kalabalık oluşması durumunda tura katılanları uyarır. Aynı aileden olan veya bir grup olarak gelen katılımcılar arasında sosyal mesafe kuralları uygulanmaz.

Talep edilmesi halinde tura katılanlara kullandırılmak üzere, maske ve dezenfektan gibi kişisel koruyucu ekipman bulundurulur. Tur aracı içerisinde rehber ve gurup için el dezenfektanı bulunur.

Turda, gezi boyunca turist rehberleri ve gezi katılımcıları için kablosuz mikrofon ve kulaklık sistemi tedarik edilir ve sistem tur boyunca aynı kişi tarafından kullandırılır. Mümkünse kullanılan mikrofon, kulaklık vb. aletlerin kişiye ait olması sağlanır. Damlacık oluşturması nedeniyle yüksek sesle konuşmak ve bağırmaktan kaçınılır.

Kişiye özel alet kullanımı sağlanamadığı durumlarda, her katılımcıdan sonra kullanılan aletlerin temizlik ve sterilizasyonu sağlanmalıdır. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon yoksa, yüzde 70’lik alkol ile silinmelidir. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon varsa, ön temizlik yapıldıktan ve kuruduktan sonra yüzde 70’lik alkol ile silinmelidir. Meydana gelen atıklar, tıbbi atık kapsamında uzaklaştırılır.

Turist rehberleri ziyaretçilerin tuvaletlere güvenli bir şekilde girip çıkmalarını sağlar, gerekirse görevlilerden (güvenlik, temizlik vb.) yardım alır. El kurutma fanlarının yerine tek kullanımlık kağıt havlular kullanılması yönünde tur katılımcılarını uyarır.

Turist rehberleri, engelli ziyaretçileri varsa, müze ve ören yerlerine mümkün olması halinde önceden haber vererek randevulu gelir.

Konaklama, dinlenme yapılacak tesislerde alınacak hizmetlerde turist rehberleri gerektiği hallerde saat planlaması yaparak rezervasyon için grubuna ve işletmeye haber verir.

Rehber, tur başlangıcında COVID19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda tur katılımcılarını bilgilendirir. Ulaşım aracında ve ziyaret edilen yerlerde ilgili resmi kurumlarca ilan edilen hijyen kurallarının uygulanmasını kontrol eder. Turda, katılımcılardan birinde ateş, öksürük, nezle, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, maskesi takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşu tarafından devir alınıncaya kadar hasta izole edilir ve gerektiği hallerde sağlık birimine ulaşması sağlanır. Tur ve transfer amaçlı ulaşım araçlarında, ilgili resmi kurumlarca ilan edilen kurallara uyulur."