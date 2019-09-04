0553 313 94 23

Turgutlu’da Balkan rüzgarı esti

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında şehirde Balkan rüzgarı esti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:17
Turgutlu’da Balkan rüzgarı esti

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında şehirde Balkan rüzgarı esti.


Turgutlu’da Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri tüm hızıyla coşku içerisinde kutlanmaya devam ediyor. 3 Eylül Salı günü gerçekleşen etkinliklerde ilk olarak Eski Belediye Binası bahçesinde Turgutlulu yazarlar Emine Kuşoğlu, Hayri Bökü ve Necdet aracı imza gününde okurları ile buluştu. Ardından Eski Belediye Binasında şair Ümit Rona ‘Edebiyatın Diliyle’ isimli şiir dinletisi sundu, imza gününe katıldı. Gecenin finalinde Kİ-YAP Balkan Kültür Gecesi gerçekleşti. Turgutlu Makedonya Göçmenleri Derneği, Turgutlu Arnavut Kültür Derneği ve Turgutlu Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin de katkıları ile düzenlenen gece Atatürk Bulvarı üzerinde kortej yürüyüşü ile başladı. Balkan Kültür Gecesine CHP İzmir milletvekili Kani Beko, Manisa milletvekili Bekir Başevirgen de katıldı. Sahneye çıkan Halilbeyli Köyü Aliye İzzet Begoviç Ortaokulu Halk Oyunları ekibi, Manisa Mak-Göç Halk Oyunları ekibi ve İstanbul Pendik Bosna Sancak Derneği Halk Oyunları ekibi kendilerine has yöresel oyunları ile geceye ayrı bir renk kattı. Daha sonra sahne alan ve Balkan müziğinin güçlü seslerinde olan Erşan Ekrem ikilisi, Serhat Nişli ve Rumeli Beyo seslendirdikleri birbirinden güzel Balkan havalarıyla alanda bulunanlara muhteşem bir gece yaşattı. Gecenin düzenlemesinde katkı sağladıkları için Turgutlu Balkan derneklerinin başkanları tarafından Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’a CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’e ve CHP Turgutlu İlçe Başkanlığına birer plaket takdim edildi.


Gece sonunda Erşan Ekrem ikilisi, Serhat Nişli ve Rumeli Beyo’ya çeşitli hediyeler takdim eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Bu gece şenliklerin beşinci gecesindeyiz. Her hece ayrı bir kültür, her gece ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Bu gecede Kİ-YAP Balkan Kültürleri Gecesi’nde halk oyunları ekibimiz olsun, Balkan sanatçılarımız olsun çok güzel bir gece yaşattılar bize. Turgutlu’muza her şey çok güzel oldu artık her şey muhteşem olacak. Bugün buradan yine bir mesaj vermek istiyorum. Biliyorsunuz Belediyemizin düzenlediği etkinlikler artık havi fişek atılmıyor bundan sonra da atılmayacak. Çünkü sizin paranızı havaya atmayacağım. Ayrıca sizden bir ricam daha var. Lütfen yerlere çöp atmayalım arkadaşlar. Bizler temizleriz, temizlemek için buradayız ama en güzel temizlik kirletmemektir. Trafikte yayalara karşı, sürücülere karşı lütfen saygılı olalım. Bu gecenin düzenlenmesinde bizlere sponsor olan Kİ-YAP’a, Turgutlu Makedonya Göçmenleri Derneği, Turgutlu Arnavut Kültür Derneği ve Turgutlu Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne ve gecede hem bizleri hem sizleri eğlendiren Halk Oyunları ekiplerimiz ile değerli sanatçı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:17
  1. kültür
  2. imza günü
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’da yıllar sonra bir vaşak kayda alındı
    1. Bursa’da yıllar sonra bir vaşak kayda..
    2. Yüksek hızlı trene Çekya ilgisi
    3. Palancıoğlu, başkan yardımcılarıyla..
    4. Arda Turan'a dava! "Psikolojim bozuldu"
    5. TEDMEM: “Okul müdürlerinin iletişim..
    6. Gaziye ve dünya şampiyonuna sponsor..
    7. İzmir Tire 3. etap 529 konut..
    8. Avrupa borsaları
    9. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi..
    10. Adana'da feci kaza! Tır ile motosiklet..
    11. Turkcell’den yeni mezunlara ’GNÇYTNK..
    12. Acılı anne isyan etti: Oğlumu onlara..
    13. Müge Anlı'da neler oldu? 20 yıllık..
    14. Partizan, Markovic'i transfer etti
    15. İzmit Belediyesi meclisinde 15 gündem..
    16. Rektör Şenocak’tan Bakanlar Pakdemirli..
    17. Avrupa derin kriz sendromuna girdi
    18. Prof. Dr. Çınar: “Görevimiz doğaya..
    19. Lüks yatın deposu 2 milyon 200 bin..
    20. Trafiğe 7 ayda 380 bin 834 aracın..
    21. Denetimli serbestlik hükümlüleri..
    22. TİKA, Musul'da köprü onaracak
    23. Başkan Tarhan’dan en az oy aldığı Tol..
    24. TÜSEB’den Sistem Biyolojisi ve..
    25. “Faiz indirimi devam edecek”
    26. Aşkale hayran bıraktı
    27. Kovanları çalarken arıların soktuğu..
    28. (Özel) 2,5 yaşındaki çocuğu içki..
    29. Eskişehir’de araç sayısı artmaya devam..
    30. Ankara kulisleri bu gelişmeyle..
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi