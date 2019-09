Turgutlu’da Balkan rüzgarı esti

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında şehirde Balkan rüzgarı esti.

Turgutlu’da Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri tüm hızıyla coşku içerisinde kutlanmaya devam ediyor. 3 Eylül Salı günü gerçekleşen etkinliklerde ilk olarak Eski Belediye Binası bahçesinde Turgutlulu yazarlar Emine Kuşoğlu, Hayri Bökü ve Necdet aracı imza gününde okurları ile buluştu. Ardından Eski Belediye Binasında şair Ümit Rona ‘Edebiyatın Diliyle’ isimli şiir dinletisi sundu, imza gününe katıldı. Gecenin finalinde Kİ-YAP Balkan Kültür Gecesi gerçekleşti. Turgutlu Makedonya Göçmenleri Derneği, Turgutlu Arnavut Kültür Derneği ve Turgutlu Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin de katkıları ile düzenlenen gece Atatürk Bulvarı üzerinde kortej yürüyüşü ile başladı. Balkan Kültür Gecesine CHP İzmir milletvekili Kani Beko, Manisa milletvekili Bekir Başevirgen de katıldı. Sahneye çıkan Halilbeyli Köyü Aliye İzzet Begoviç Ortaokulu Halk Oyunları ekibi, Manisa Mak-Göç Halk Oyunları ekibi ve İstanbul Pendik Bosna Sancak Derneği Halk Oyunları ekibi kendilerine has yöresel oyunları ile geceye ayrı bir renk kattı. Daha sonra sahne alan ve Balkan müziğinin güçlü seslerinde olan Erşan Ekrem ikilisi, Serhat Nişli ve Rumeli Beyo seslendirdikleri birbirinden güzel Balkan havalarıyla alanda bulunanlara muhteşem bir gece yaşattı. Gecenin düzenlemesinde katkı sağladıkları için Turgutlu Balkan derneklerinin başkanları tarafından Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’a CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’e ve CHP Turgutlu İlçe Başkanlığına birer plaket takdim edildi.

Gece sonunda Erşan Ekrem ikilisi, Serhat Nişli ve Rumeli Beyo’ya çeşitli hediyeler takdim eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Bu gece şenliklerin beşinci gecesindeyiz. Her hece ayrı bir kültür, her gece ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Bu gecede Kİ-YAP Balkan Kültürleri Gecesi’nde halk oyunları ekibimiz olsun, Balkan sanatçılarımız olsun çok güzel bir gece yaşattılar bize. Turgutlu’muza her şey çok güzel oldu artık her şey muhteşem olacak. Bugün buradan yine bir mesaj vermek istiyorum. Biliyorsunuz Belediyemizin düzenlediği etkinlikler artık havi fişek atılmıyor bundan sonra da atılmayacak. Çünkü sizin paranızı havaya atmayacağım. Ayrıca sizden bir ricam daha var. Lütfen yerlere çöp atmayalım arkadaşlar. Bizler temizleriz, temizlemek için buradayız ama en güzel temizlik kirletmemektir. Trafikte yayalara karşı, sürücülere karşı lütfen saygılı olalım. Bu gecenin düzenlenmesinde bizlere sponsor olan Kİ-YAP’a, Turgutlu Makedonya Göçmenleri Derneği, Turgutlu Arnavut Kültür Derneği ve Turgutlu Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne ve gecede hem bizleri hem sizleri eğlendiren Halk Oyunları ekiplerimiz ile değerli sanatçı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.