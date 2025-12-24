İBB iştiraki Ağaç A.Ş.’de astronomik maaşlar dönüyor! Nerede yandaş orada ballı maaş
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarındaki 140 eylemden 11’inin geçtiği Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de ballı kadrolarda oturan yandaşlar adeta semirtiliyor. Profesörün 111 bin lira aldığı ülkemizde, müdür yardımcılarına 195 bin lira veriliyor.
HABER MERKEZİ
Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nun yandaşlarına verdiği astronomik maaşlar gündemdeki yerini korurken, İBB’nin iştirak şirketlerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ’deki ballı maaşları deşifre ediyoruz. İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarındaki 140 eylemden 11’inin geçtiği adeta talan edilen iştirakte ballı kadrolara oturan yandaşların astronomik ücret aldığı ortaya çıktı. Önceki dönemlerde tek bir genel müdürle yönetilen Ağaç AŞ’de bu sayı 5’e çıkarılırken, yandaşları semirtmek için ihtiyaç dışı şeflikler ihdas edilmiş.
İşte kurumda ödenen uçuk ve astronomik maaşlar:
Teknik Genel Müdür Yardımcısı S.T. 195 bin lira maaş
Teknik Genel Müdür Yardımcısı M.A. 195 bin lira maaş
‘Becerikli Hamza’ olarak bilinen Üretim Planlama Gelişim Müdürü H. Ç. 195 bin lira maaş ve makam aracı ayrıcalığı.
Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı A.K. 195 bin lira
İBB Hizmet ve İletişim Şirketleri Grup İK Koordinatörlüğü H.O. 195 bin TL
Üretim Planlama ve Geliştirme Müdürü T. A. 168 bin lira maaş 27 bin lirası ikramiye 195 bin TL
Kurumsal İletişim ve Basın Müşavir F. U. toplamda 195 bin lira
Anadolu Yk. Yeşil Alan Uygulama Müdürü S.M. 195 bin TL
Destek Hizmetleri Şefi E. Ç. toplam 195 bin lira
İhale şefi F. T. 113 bin lira maaş toplam 195 bin lira
Kurumsal Satış Şefi B.T. 195 bin lira
Kurumsal iletişim şefi E.A. toplam 195 bin lira
Avrupa Yakası Fidanlık ve Lojistik Şefi E.B. toplam 195 bin lira
Bordrolama ve Özlük İşleri Şefi D.T. C. toplam 195 bin lira
Muhasebe Şefi Z.H. 195 bin lira
Fidanlık ve Lojistik Müdürü / Planlama ve Ticaret Müdürü V.K. ile C.U. toplam 195 bin TL
İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi N.Ş. toplam 195 bin lira
Bilişim Teknolojileri Şefi B. O. toplam 195 bin lira
Anadolu Yk. Yeşil Alan 2. Bölge Şefi M.K. toplam 195 bin TL
Yazı İşleri Şefi Ö. A. 195 bin lira
Depo ve Lojistik Şefi G. Y. toplamda 195 bin lira
Park ve Bahçeler Yapım Şefi U.G.N. toplam 195 bin lira
Bütçe ve Finans Şefi M.M.Y. toplam 195 bin TL
Satış Şefi A.B.U. 195 bin lira
Bitki Besleme ve Koruma Şefi N.G.Ç. toplam 195 bin lira
Yeşil Alanlar Yapım Müdürü İ.G.Ş. toplam 195 bin TL
Hakediş ve Kesin Hesap Şefi S.G. toplam 195 bin lira
Yönetim Temsilcisi G.M. 195 bin lira
Hukuk Müşaviri E.K. 195 bin TL
Bitkisel Harç Üretim Şefi H.Ç. toplam 195 bin lira
Peyzaj Mimarı M.Y. 195 bin lira
Anadolu Yakası Yeşil Alanlar Yapım Şefi B.A. toplam 195 bin lira
Anadolu Yakası Yeşil Alan Uygulama Şefi A.Ö. toplam 195 bin lira
Bölge Şefi H.Y. 195 bin lira
Avrupa Yakası Yeşil Alanlar 3. Bölge Şefi D.S. toplam 195 bin lira
İşe Alım, Gelişim ve Endüstriyel İlişkiler Şefi S.B.E. 195 bin lira
Avukat İ.M. toplam 195 bin lira
Bordro ve Personel İşleri Şefi A.Ö. toplamda 191 bin lira
Bordro ve Personel İşleri Şefi B.Y. toplamda 188 bin lira.