İBB iştiraki Ağaç A.Ş.’de astronomik maaşlar dönüyor! Nerede yandaş orada ballı maaş

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nun yandaşlarına verdiği astronomik maaşlar gündemdeki yerini korurken, İBB’nin iştirak şirketlerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ’deki ballı maaşları deşifre ediyoruz. İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarındaki 140 eylemden 11’inin geçtiği adeta talan edilen iştirakte ballı kadrolara oturan yandaşların astronomik ücret aldığı ortaya çıktı. Önceki dönemlerde tek bir genel müdürle yönetilen Ağaç AŞ’de bu sayı 5’e çıkarılırken, yandaşları semirtmek için ihtiyaç dışı şeflikler ihdas edilmiş.

İşte kurumda ödenen uçuk ve astronomik maaşlar:

Teknik Genel Müdür Yardımcısı S.T. 195 bin lira maaş

Teknik Genel Müdür Yardımcısı M.A. 195 bin lira maaş

‘Becerikli Hamza’ olarak bilinen Üretim Planlama Gelişim Müdürü H. Ç. 195 bin lira maaş ve makam aracı ayrıcalığı.

Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı A.K. 195 bin lira

İBB Hizmet ve İletişim Şirketleri Grup İK Koordinatörlüğü H.O. 195 bin TL

Üretim Planlama ve Geliştirme Müdürü T. A. 168 bin lira maaş 27 bin lirası ikramiye 195 bin TL

Kurumsal İletişim ve Basın Müşavir F. U. toplamda 195 bin lira

Anadolu Yk. Yeşil Alan Uygulama Müdürü S.M. 195 bin TL

Destek Hizmetleri Şefi E. Ç. toplam 195 bin lira

İhale şefi F. T. 113 bin lira maaş toplam 195 bin lira

Kurumsal Satış Şefi B.T. 195 bin lira

Kurumsal iletişim şefi E.A. toplam 195 bin lira

Avrupa Yakası Fidanlık ve Lojistik Şefi E.B. toplam 195 bin lira

Bordrolama ve Özlük İşleri Şefi D.T. C. toplam 195 bin lira

Muhasebe Şefi Z.H. 195 bin lira

Fidanlık ve Lojistik Müdürü / Planlama ve Ticaret Müdürü V.K. ile C.U. toplam 195 bin TL

İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi N.Ş. toplam 195 bin lira

Bilişim Teknolojileri Şefi B. O. toplam 195 bin lira

Anadolu Yk. Yeşil Alan 2. Bölge Şefi M.K. toplam 195 bin TL

Yazı İşleri Şefi Ö. A. 195 bin lira

Depo ve Lojistik Şefi G. Y. toplamda 195 bin lira

Park ve Bahçeler Yapım Şefi U.G.N. toplam 195 bin lira

Bütçe ve Finans Şefi M.M.Y. toplam 195 bin TL

Satış Şefi A.B.U. 195 bin lira

Bitki Besleme ve Koruma Şefi N.G.Ç. toplam 195 bin lira

Yeşil Alanlar Yapım Müdürü İ.G.Ş. toplam 195 bin TL

Hakediş ve Kesin Hesap Şefi S.G. toplam 195 bin lira

Yönetim Temsilcisi G.M. 195 bin lira

Hukuk Müşaviri E.K. 195 bin TL

Bitkisel Harç Üretim Şefi H.Ç. toplam 195 bin lira

Peyzaj Mimarı M.Y. 195 bin lira

Anadolu Yakası Yeşil Alanlar Yapım Şefi B.A. toplam 195 bin lira

Anadolu Yakası Yeşil Alan Uygulama Şefi A.Ö. toplam 195 bin lira

Bölge Şefi H.Y. 195 bin lira

Avrupa Yakası Yeşil Alanlar 3. Bölge Şefi D.S. toplam 195 bin lira

İşe Alım, Gelişim ve Endüstriyel İlişkiler Şefi S.B.E. 195 bin lira

Avukat İ.M. toplam 195 bin lira

Bordro ve Personel İşleri Şefi A.Ö. toplamda 191 bin lira

Bordro ve Personel İşleri Şefi B.Y. toplamda 188 bin lira.