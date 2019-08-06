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Turgutlu Hayvan Pazarında kotralar satışta

Turgutlu Belediyesi 11-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi Koşukırı Mevkiinde hayvan pazarının kurulumunu tamamlayarak kotraları satışa sundu.

06 Ağustos 2019 Salı 12:08
Turgutlu Hayvan Pazarında kotralar satışta

Turgutlu Belediyesi 11-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi Koşukırı Mevkiinde hayvan pazarının kurulumunu tamamlayarak kotraları satışa sundu. 245 kotranın bulunduğu alanda şimdiye kadar 140 kotranın satıldığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Hayvan Pazarında kotra almak isteyen ve hayvan satışı yapmak isteyenler alanda kurduğumuz Zabıta noktasına başvuruda bulunabilirler.” dedi.


11-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde belediye ekipleri Koşukırı Mevkiinde hayvan pazarının kurulumunu tamamlayarak kotraları satışa sundu. 245 kotradan 140 tanesinin satıldığını belirten Başkan Akın, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Turgutlu Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Koşukırı Mevkii’nde hayvan pazarının kurulumu tamamlandı. 245 kotranın bulunduğu alanda 140 kotra satılmış durumda. Şu anda da 105 kotra satışa hazır durumda. Hayvan Pazarından kotra almak isteyen ve satış yapmak isteyenler alanda kurduğumuz Zabıta noktasına ya da belediyemiz zabıta müdürlüğüne başvuruda bulanarak kotra satın alabilirler.” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:08
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