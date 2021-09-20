Turgut Aslan: Devlet gazilerimizin yanında

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanıyken, 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında yaralanarak gazi olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti: “Gazilik, en güç koşullar altında hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen, şehit olma arzusuyla en değerli varlığı olan canını, gaza ruhu ile ortaya koyarak mücadele ederken yaralanan kahramanlara verilen unvandır. Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınlarının milletimize tevdi edilmiş en kıymetli emanetler olduğu inancıyla, Devletimizin tüm imkanlarının yanlarında olduğunu ifade etmek isterim.” Çankaya Kaymakamlığınca düzenlenen etkinliğe de katılan Aslan, “Gazilerimize, hak ettikleri saygı ve hürmeti göstermek, hayatta kalanları hatırlamak ve sorunları ile yakından ilgilenmek, toplum olarak en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.



Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, gaziler ve aileleri onuruna yemek verdi. Programda konuşan Yerlikaya, “Gazilik, kurumlar ve kuruluşlar üstü bir unvan” dedi.