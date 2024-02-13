Turgut Altınok’a sürpriz karşılama

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok Şereflikoçhisar’da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) açılışını gerçekleştirdi.

ALTINOK'TAN BİRLİK MESAJI

SKM açılışında Şereflikoçhisarlılara seslenen Altınok, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Altınok, “Şereflikoçhisar’a beş yılda bir sefer gelmiş. Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye'yi gezenlerden olmayacağız. Londra'nın sokaklarında değil Ankara'nın sokaklarında göreceksiniz. Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik ruhuyla, geleceğimiz için çocuklarımız ve torunlarımız için oy kullanacağız. Çocuklarımıza, torunlarımıza borcumuz var. Ankara'mızı bir dünya başkenti yapacağız.” dedi.

"HİZMET ETMEDİĞİ GİBİ ÇALIŞMALARI DA ENGELLEDİ"

Ankara’da Cumhur ittifakına mensup ilçe belediye başkanlarının çalışmalarının engellediğini ifade eden Altınok şunları söyledi: “Ankara'mızın 5 yılı maalesef boş yıl olmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanı, hizmet etmediği gibi yapılan hizmetleri de engellemiştir. Bir de ‘Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım’ diyerek, hizmet yapmadığı gibi, hizmet yapmak isteyen ilçe belediye başkanlarımızı, buna ben de dâhilim tehdit etmiştir.”

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Altınok, SKM açılışının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi, talepleri dinleyerek not aldı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ÖNCELİĞİ VATANDIR"

Altınok Şereflikoçhisar'da MHP ve AK Parti İlçe Başkanlıklarını da ziyaret etti. MHP İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı’nın önceliğinin ‘vatan’ olduğunu dile getiren Altınok şunları söyledi: “Cumhur İttifakı’nın önceliği vatandır. Devletimiz, ülkemiz, milletimiz, birliğimiz, beraberliğimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilelebet payidar olmasıdır. Atatürk’ün söylediği gibi ‘Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.’ Burada hasbi bir birliktelik vardır. Yani Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’e ve bütün teşkilatlarımıza da teşekkür ediyorum. Dedi ki, ‘ Gök kubbe çökerse herkes bunun altında kalır.’ Eğer bu birliktelik olmasaydı bugün paramparça edilmiş, operasyon kabiliyeti sıfırlanmış, kendi menfaatlerini savunamayan ve bedelini çok ağır ödeyen bir ülke olurduk. Bugün Türk dünyasında çok güzel gelişmeler var. Yani Cumhurbaşkanımız sonuna kadar sahip çıkıyor. Filistin’de bir millet bütün dünyanın göz önünde yok ediliyor. Soykırıma tabi tutuluyor. Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanımızın dışında tok ve net ses çıkaran yok.”

"ATATÜRK'IN KEMİKLERİ SIZLIYOR"

31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye’nin geleceği açısından önemine dikkat çeken Altınok şöyle konuştu: “Bir tarafta maalesef ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlerle bir arada olan bir ana muhalefet partisi var. Acıdır yani. Atatürk’ün kurdurduğu bir partidir. Ama Atatürk’ün bütün değerlerinden uzaklaşmış olan ülkemizi, devletimizi bölüp parçalayıp bu aziz vatanı paramparça edip elimizden almak isteyenlerle iş birliği içerisinde olan bir ana muhalefet partisi var maalesef. Ana muhalefetin bir de Büyükşehir Belediye Başkan adayı var. Şehitlerimizin kemikleri sızlıyor, Atatürk’ün kemikleri sızlıyor.”

ALTINOK: EVREN BARAJI'NI TURİZM MERKEZİ YAPACAĞIZ

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara'nın tüm ilçelerini karış karış gezip vatandaşlarla bire bir temaslarını sürdürüyor. Evren ilçesini ziyaret eden Altınok, tarımda ve hayvancılıkta verecekleri destekleri açıkladı. Altınok, "Balıkçılara destek vereceğiz. Bununla beraber buraya rekreasyon alanları, oturma yerleri, piknik alanları, spor tesisleri yapacağız. Balıkçılarımıza da her türlü desteği vereceğiz" dedi. Altınok ayrıca Evren Barajı'nı turizm merkezi haline getireceklerini söyledi.

SKM açılışında Evrenlilere seslenen Altınok projelerini anlattı, Hirfanlı Baraj Gölü'nü turizm merkezi haline getireceklerini ve balıkçılığı destekleyeceklerini söyledi. Altınok, “Evren birçok zenginliklere sahip. İnşallah barajımızı, ben ‘deniz’ diyorum, Evren barajımızı bir turizm merkezi yapacağız. Balıkçılara destek vereceğiz. Bununla beraber buraya rekreasyon alanları, oturma yerleri, piknik alanları, spor tesisleri yapacağız. Balıkçılarımıza da her türlü desteği vereceğiz. Ağ istiyorlarsa ağını vereceğiz, motoru eskidiyse motoruna destek olacağız. Aa Evren’de balıkçılığı teşvik edeceğiz.” dedi.